BM’nin danışmanlık teklifini reddetti

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BM Başkanı Antonio Guterres, 2018 yılında 2021 yılındaki genel seçimlerde aday olmayacağını ve milletvekilliğini de bırakıp aktif politikaya veda edeceğini açıklayan, herhangi bir alanda başka bir görev üstlenmeyi düşünmediğini ilan eden Angela Merkel’e, dünya halkına hizmet edecek bir danışmanlık biriminin başına geçmesini teklif etti. Alman Haber Ajansı (dpa), Guterres’in Merkel’e bir mektup göndererek, ozon tabakası, uluslararası uçuş güvenliği ve dünya genelinde ticaret gibi alanlarda iş birliğini koordine etmek ve fikir üretmek için oluşturulacak danışmanlık biriminin başına geçmesi teklifinde bulunduğunu duyurdu. Planlanan danışmanlık biriminde, daha önceki dönemlerde görev yapan cumhurbaşkanları ve başbakanların da görev almalarının düşünüldüğü belirtildi. Angela Merkel’in ofisinden dpa’ya bugün yapılan açıklamada ise “(Merkel) Geçen hafta bu konuya ilişkin BM Genel Sekreteri’yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi, teşekkür etti ve teklifi kabul etmediğini söyledi” denildi. BERLİN