BM uzmanından ‘Cinsiyet Kimliği Yasası’na tepki

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ALMANYA’da 1 Kasım’da yürürlüğe girecek olan ‘Cinsiyet Kimliği Yasası’ Birleşmiş Milletler’den (BM) eleştiri aldı. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda BM özel raportörü olan Reem Alsalem, yasanın kadın ve kız çocukları için riskler taşıdığı uyarısında bulundu. Alsalem, yasanın kadınların güvenliği, mahremiyeti ve diğer insan haklarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Alsalem yaptığı açıklamada, cinsiyet kimliği değişimi konusunda güvenlik önlemlerinin eksik olduğunu ve özellikle cinsel suç failleri ile şiddet ve istismar uygulayan kişilerin yasayı kötüye kullanabileceği ihtimaline dikkat çekti. Alsalem’e göre, bu durum kadın sığınma evleri, ortak kullanılan tuvaletler ve soyunma odaları gibi alanlarda tehdit oluşturabilir.

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ALMAN HÜKÜMETİ ELEŞTİRİYİ REDDETTİ

Alman hükümeti ise Alsalem’in eleştirilerini yazılı olarak reddetti. Alsalem’in eleştirilerine yanıt veren hükümet, bu yanıtı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi’ne iletti. Açıklamada, “Federal Almanya Cumhuriyeti, kendisine yöneltilen ‘insan haklarına dair yükümlülükleri yerine getirmediği’ suçlamasını reddeder” ifadeleri kullanıldı. Hükümet, yasanın tüm insan haklarını koruma açısından eksiksiz bir dayanağa sahip olduğunu vurguladı. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda uzman olarak atanan Ürdünlü Reem Alsalem, Birleşmiş Milletler’den bağımsız olarak çalışıyor ve ihtiyaç duyuldukça İnsan Hakları Konseyi’ne bilgi veriyor. Alsalem, yasanın 14 yaşından itibaren genç kızların ebeveyn onayı olmaksızın, mahkeme kararıyla cinsiyet değişikliği yapabilmesine de izin vermesini eleştirdi.