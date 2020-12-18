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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.12.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

BM Genel Sekreteri'nden Türk doktorlara aşı teşekkürü

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BM Genel Sekreteri'nden Türk doktorlara aşı teşekkürü
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Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin, geliştirdikleri aşıyla dünyaya büyük katkıda sağladıklarını belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Türk doktorlara teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri António Guterres, Berlin’de Federal Meclis’te bir konuşma yaptı. Konuşmasını Almanca okuyan Guterres, koronanın dünyada yoksulluğu, sosyal adaletsizliği daha da artırdığını vurguladı ve koronadan hayatını kaybedenlerin ve salgının yükü altında acı çekenlerin toplumun yine zayıf katmanları olduğunu söyledi. Konuşmasında, koronaya karşı alı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’den de bahseden BM Genel Sekreteri Guterres, iki Türk doktorun bu buluşlarıyla dünyaya büyük katkı sağladığını vurguladı. Guterres, “Budan dolayı kendilerini kutluyorum, teşekkür ediyorum” dedi.
Guterres, dünyada dar milliyetçiliğin ve fanatik İslam düşmanlığının artmasına karşı da uyardı. Almanya’nın dünya için önemini vurgulayan Guterres, “Dünyanın Almanya’ya Almanya’nın da dünyaya ihtiyacı var” dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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