‘Black Friday’ çılgınlığına karşı uyarı!

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ALMANYA Çevre Yardımı (DUH), ‘Black Friday’ sırasında yurt dışından online olarak alınan birçok ürünün yasa dışı şekilde ithal edildiğine ve bu ürünlerin çevre ya da güvenlik standartlarına uygun olmadığına dikkat çekti. DUH, özellikle sahte elektronik ürünler, kimyasal içeren kozmetikler ve zararlı maddelerle dolu çocuk oyuncakları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, indirim kampanyalarının ardından birçok ürünün iade edildiğini ve bu iadelerin sık sık imha edildiğini belirten çevreciler, bunun kaynak israfına yol açtığını ifade etti. DUH, yeni hükümetin iade edilen ürünlerin imhasını yasaklayan bir yasa çıkarması gerektiğini savunurken, tüketicileri bu ‘tüketim çılgınlığı’na karşı durmaya çağırdı.

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‘GREEN FRIDAY’ ÖNERİSİDUH Genel Müdürü Barbara Metz, özellikle elektronik cihazların tamir edilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Metz, “İklim, atık ve kaynak krizini göz önüne aldığımızda, ‘Black Friday’ yerine tamir için uygun fiyatlı kampanyalar sunan bir ‘Green Friday’e ihtiyacımız var” dedi. Ancak ‘Black Friday’ ile tüketicilerin eski cihazları tamir etmek yerine yenilerini satın almaya teşvik edildiğini de sözlerine ekledi. Benzer şekilde, indirim günlerinde kıyafet alışverişine yönelen tüketicilere de sürdürülebilirlik bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulunuldu. ‘Fairtrade Deutschland-adil ticaret’ yetkilisi Claudia Brück, modaya uygun kıyafet alan tüketicilerin şu soruları sormasını önerdi: “Bu parçaya gerçekten ihtiyacım var mı? Benzer bir şeyim zaten var mı? Ne sıklıkla giyeceğim? Üretimde adil ve sürdürülebilir davranan markaları tercih edebilir miyim?”

‘BLACK FRIDAY’ EKONOMİSİ

Almanya Perakende Birliği (HDE), bu yıl ‘Black Friday’ ve ‘Cyber Monday’ (Siber Pazartesi) kapsamında toplam 5.9 milyar Euro ciro bekliyor. ABD kökenli olan ‘Black Friday’, yılın en önemli alışveriş günlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Almanya’da da Noel dönemindeki cumartesi günleriyle birlikte perakende sektörünün en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çevreciler, bu özel günlerde alışveriş yapacak tüketicilere bilinçli ve sürdürülebilir tercihler yapmalarını öneriyor.