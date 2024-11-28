‘Black Friday’ çılgınlığına karşı uyarı!

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ALMANYA Çevre Yardımı (DUH), ‘Black Friday’ sırasında yurt dışından online olarak alınan birçok ürünün yasa dışı şekilde ithal edildiğine ve bu ürünlerin çevre ya da güvenlik standartlarına uygun olmadığına dikkat çekti. DUH, özellikle sahte elektronik ürünler, kimyasal içeren kozmetikler ve zararlı maddelerle dolu çocuk oyuncakları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, indirim kampanyalarının ardından birçok ürünün iade edildiğini ve bu iadelerin sık sık imha edildiğini belirten çevreciler, bunun kaynak israfına yol açtığını ifade etti. DUH, yeni hükümetin iade edilen ürünlerin imhasını yasaklayan bir yasa çıkarması gerektiğini savunurken, tüketicileri bu ‘tüketim çılgınlığı’na karşı durmaya çağırdı.
‘BLACK FRIDAY’ EKONOMİSİ
Almanya Perakende Birliği (HDE), bu yıl ‘Black Friday’ ve ‘Cyber Monday’ (Siber Pazartesi) kapsamında toplam 5.9 milyar Euro ciro bekliyor. ABD kökenli olan ‘Black Friday’, yılın en önemli alışveriş günlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Almanya’da da Noel dönemindeki cumartesi günleriyle birlikte perakende sektörünün en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çevreciler, bu özel günlerde alışveriş yapacak tüketicilere bilinçli ve sürdürülebilir tercihler yapmalarını öneriyor.