BKA Başkanı son noktayı koydu: Hanau ırkçı saldırıdır

BKA Başkanı Holger Münch, “Söz konusu olan böyle bir rapor yok. Soruşturma hâlâ devam ediyor. BKA olayı açıkça ırkçı saldırı olarak değerlendiriyor. Irkçı motifle işlenen bir suçtur” dedi. Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan ve neredeyse nüfusunun yarısı göçmen kökenli olan Hanau kentinde ırkçı Tobias R., 19 Şubat akşamı Türkiye kökenlilere ait iki iş yerini silahla basmış, dördü Türkiye kökenli olmak üzere 9 yabancıyı öldürmüştü. Silahlı saldırıdan sonra evine dönen ırkçı saldırgan terörist, evde yatağında yatan bakıma muhtaç annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti. Saldırıda, Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Ferhat Ünvar ve Fatih Saraçoğlu ile birlikte Hamza Kurtoviç, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Mercedes Kierpacz ırkçı saldırganın silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirmişti.