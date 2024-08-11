‘Björn Höcke Neonazidir’

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SAKSONYA ve Thüringen eyaletlerinde 1 Eylül’de, Brandenburg’da 22 Eylül’de yapılacak seçimler yaklaşırken, partiler arasında karşılıklı suçlamaların yanı sıra seçmenlerin desteğini kazanma yarışı da hızlandı. 2017 yılından beri Saksonya Eyalet Başbakanlığı yapan Michael Kretschmer (CDU), sağ popülist AfD’nin önünü kesmek için demokrasiye güvenlerini kaybeden insanları yeniden kazanmanın şart olduğunu söyledi. Kretschmer, Bild gazetesine verdiği demecinde, AfD Thüringen Teşkilatı Başkanı Björn Höcke için “O bir Neonazidir. Her AfD seçmeni ve üyesi aşırı sağcı değildir. CDU’nun hedefi, bu seçimlerden en güçlü parti olarak çıkmak. Bu da ancak köklü partilere küskün, demokrasiye güvenini kaybeden seçmenleri ikna edip onları yeniden kazanmakla mümkün” dedi.

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AfD ve SOL PARTİ’YLE ORTAKLIK YOK

Saksonya’da 2019 yılından beri SPD ve Yeşiller’le ortaklık eden ve aynı zamanda CDU Genel Başkan Yardımcısı olan Kretschmer, sağ popülist AfD ile olduğu gibi eski Doğu Almanya’daki Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) uzantısı konumundaki Sol Parti’yle de kesinlikle ortaklık etmeyeceklerini açıkladı. Sol Parti’yi terk ederek kendi ismini taşıyan ‘Birlik Sahra Wagenknecht’ (BSW) partisini kuran Sahra Wagenknecht’le ortaklık edip etmeyeceği sorusuna ise somut bir yanıt vermekten kaçındı. Kretschmer, “Bu parti hakkında çok az şey biliyoruz. Tam bir kapalı kutu gibi. Sahra Wagenknecht Komünist Platform’un lideriydi. Gelişmeleri izliyoruz ve izlemeyi sürdüreceğiz” demekle yetindi. Yeşiller’le ortaklığı sürdürme niyetinde olmadığını defalarca açıkladığı ve FDP’nin yüzde 5 barajını aşma şansı bulunmadığı için, Kretschmer’in BSW ile ortaklık yapacağı iddia ediliyor.

CDU ŞU ANDA ÖNDE

Alman devlet televizyonu ZDF adına Seçim Araştırma Grubu tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre CDU yüzde 34 oy alarak Saksonya’daki seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıkacak. Sağ popülist AfD yüzde 30, BSW yüzde 11, SPD yüzde 6, Yeşiller yüzde 6 oy alacak. FDP ise yüzde 3 oyla barajı aşamayacak.