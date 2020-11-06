‘Bizleri bölmelerine izin veryeceğiz’

VİYANA’da terör saldırısının yapıldığı Schwedenplatz yakınlarında toplanan vatandaşlar, ‘Nefrete karşı cevabımız birliktelik’ ve ‘Dayanışma nefreti yenecek’ yazılı pankartlar açtı. Çeşitli dini cemaatlerin gençlik organizasyonları tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki ana akım siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Burada yapılan konuşmalarda, terör, ayrımcılık ve nefrete karşı birlik ve dayanışma mesajları verildi. ‘AYRIŞMAYA VE NEFRETE KARŞI’

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, burada yaptığı konuşmada, teröre karşı birliktelik çağrısında bulunarak terörün toplumları bölmeyi ve insanları sindirmeyi amaçladığını ancak Avusturya’da yaşayan herkesin buna boyun eğmeyeceğini söyledi. Wagner, “Köklerimiz nereye dayanırsa dayansın, hangi dine inanırsak inanalım, terörün bizi sindirmesine izin vermemeliyiz. Bizleri bölmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün burada, ayrışmaya ve nefrete karşı önemli bir duruş sergiliyoruz ve bu bizi güçlü kılıyor” diye konuştu. Anma etkinliği sonrasında katılımcılar terör saldırısında hayatını kaybedenler için mum yaktı.

Viyana’daki terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki terörist, emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

