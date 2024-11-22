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“PARTİ yönetimine başbakanlık makamı için aday olmayacağımı söyledim. Bu benim bağımsız ve kişisel kararımdır. Bizim şahane bir başbakanımız var. Scholz, güçlü bir başbakan ve doğru bir başbakan adayıdır. SPD erken seçimi kazanacak ve Olaf Scholz koltuğunu koruyacak, buna inanıyorum. Scholz, mantıklı ve sağduyulu bir şahsiyet. Özellikle günümüzde bu olgular önemlidir. Ben de tüm gücümle Scholz’u destekleyeceğim. SPD’liler birliktelik ve dayanışma sergilemeli. Vatandaşlarımızdan da Şansölye Olaf Scholz’un koltuğunu koruması için destek vermesini bekliyorum.”

Daha birkaç gün önce “Politikada asla asla dememeli” diyerek başbakan adayı olabileceği sinyali veren Pistorius, son dönemlerdeki adaylık tartışmalarının partiye zarar verdiğini de söyledi: “Bu gibi tartışmalar benim partime zarar veriyor. Ben Federal Savunma Bakanı olarak Alman Ordusu’nun ve askerlerin güvenini kazandım. Ben de onlara kalpten bağlandım. Güvenliğimiz için Federal Savunma Bakanı olarak, ulaşmak istediğim ve ulaşılması gereken daha bazı hedefler var. İkinci bir yasama döneminde bunları gerçekleştirmek istiyorum.”

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PAZARTESİ İLAN EDİLECEKSPD’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Başbakan Olaf Scholz, dün öğleden sonra SPD Genel Merkezi Willy Brandt Evi’nde partinin Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil, Genel Sekreter Matthias Miersch, Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich ile bir araya geldi. Öğleye doğru parti yönetimine aday olmak istemediğini söyleyen Boris Pistorius da toplantıda hazır bulundu. Yapılan ‘altılı görüşmede’ parti içinde birlikteliğin korunması ve ileriye yönelik hedefler görüşüldü. Parti yönetiminden bir açıklama yapılmadığı halde, Şansölye Scholz’un 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken seçimde başbakan adayı gösterileceğinin pazartesi günü resmen ilan edileceği ileri sürüldü.

SPD’NİN OYLARI DÜŞÜŞTE

Başbakan Olaf Scholz, 2021 yılındaki genel seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarına göre kendilerine şans tanınmadığını, ancak buna rağmen seçimden zaferle çıktıklarını hatırlatıp “Bu seçimleri de kazanacağız” derken, SPD’ye destek düştü. Alman devlet televizyonu ARD adına yapılan son kamuoyu yoklamasına göre bu hafta sonu seçim olsa CDU/CSU yüzde 33, sağ popülist AfD yüzde 19, SPD yüzde 14, Yeşiller yüzde 14, BSW yüzde 6, FDP yüzde 4, Sol Parti ise yüzde 3 oy alıyor.