Bizim mücadelemiz İslam’la değil, radikallerle!

FRANSA’nın Nice kenti ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da terör saldırıları üzerine Alman Parlamentosu oturumunda konuşan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, benzeri saldırı tehlikesinin Almanya’da da yüksek olduğu uyarısında bulundu. Seehofer’ “Saldırı bizim ülkemizde de her an mümkün. Bizim terörle mücadelemiz İslam’a yönelik değil, fanatik, şiddet yanlısı aşırılara karşı. Bizim güvenlik birimlerimiz teyakkuzda ve çok iyi donanımlı” diye konuştu.

Teröre karşı güvenlik birimlerinin yetkilerini ve yasaları kararlıca uygulamak gerektiğini vurgulayan Federal İçişleri Bakanı Seehofer, yeni yasal düzenlemelere gerek olmadığı mesajını verdi.

615 TEHLİKELİ RADİKAL

Almanya’da 615 tehlikeli radikal olduğunu belirten Seehofer, “Bunların 217’si Alman, 119’u çifte vatandaş, 273’ü yabancı. Tekrar ediyorum, 217’si Alman” diyerek, radikaller arasında Almanların sayısının da yüksek olduğuna dikkat çekti. Seehofer, “Tüm gücümüzle teröre karşı duracağız” dedi.

Sol Parti Grup Eş Başkanı Amira Mohammed Ali, radikallerin Hıristiyan ya da Müslüman ayrımı yapmadığını, kendileri gibi yaşamak istemeyen herkesi hedef aldığını, özgürlüğe ve demokrasiye düşman olduklarını söyledi. Yeşiller milletvekili Konstantin von Notz, radikallerin daha çok Müslüman öldürdüklerine dikkat çekti ve hedeflerinin toplumu bölmek olduğunu kaydetti.

HER FANATİK TOPLUMUMUZUN DÜŞMANI

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili milletvekili Marian Wendt, radikallere karşı mücadelenin Hıristiyan-Müslüman mücadelesi olmadığını vurguladı ve radikkallere karşı özellikle Müslümanların sesini daha fazla yükseltmelerini istedi. Sosyal Demokrat Partili Aydan Özoğuz, aşırı sağla radikaller arasında insan düşmanlığı ve öldürmede birbirinden farkı olmadığını savundu ve “Her fanatik bizim toplumumuzun düşmanı. Onlara karşı birlikte durmalıyız” diye konuştu. Viyana’daki terör saldırısında biri kadın, biri polis iki yaralıya yardıma koşanların Türk olduğuna dikkat çeken Aydan Özoğuz, Charlie Hebdo’daki Hazreti Muhammed karikatürlerini kendisinin de asla tasvip etmediğini, hatta tiksindirici bulduğunu, ancak bunun insan öldürmek için bir gerekçe olamayacağını söyledi.