Joachim Löw: "Fransa olabilecek en zorlu rakip"

Perşembe günü Fransa maçına hazırlanmaya başladık. Oyuncular gün gün bilgiler verdik. Fransa hücumda ne yapıyor? Ertesi gün, Fransa defansta ne yapıyor? Nasıl bir çözüm bulabiliriz. İdmanlarda Fransa maçı özelinde çalışmalar yaptık. Şu anda bir oyun planımız, aklımızda net bir fikir ve felsefe var. Maç fark etmeden sahaya yansıtacağımız belli bir felsefemiz var ve küçük farklarla uygulayacağız. Portekiz mesela, Fransa'dan farklı oynayan bir takım. Fransa olabilecek en zorlu rakip. Çok fazla değişkene sahipler, hesaplamak çok zor. Oyuncular çok fazla pozisyon değiştiriyor, çok tehlikeliler. Bir an bile konsantrasyonunu kaybedersen, en küçük hatayı bile yapsan kaybedersin. Bu yüzden konsantrasyonumuz keskin olmalı.

Sportif açıdan bakarsam dengeli bir turnuva bekliyorum. Birkaç takım turnuvaya aynı seviyede geliyor. 7-8 tane üst düzey takım görebiliyorum. En istikrarlı, en iyi konsantre olan, nefesini en uzun süre tutabilen zafere gidecek. Tabii ki şans faktörü de önemli. Kazanmak istiyorsan, şans yanında olmalı. Bu takımın gelişimi henüz tamamlanmadı. 23, 24, 25 yaşında çok fazla oyuncumuz var. 2, 3, 4 yıl içinde tecrübe edinecekler ve Lahm, Schweinsteiger, Boateng, Khedira, Mesut Özil, Kroos, Neuer, Hummels, Müller ile yakaladığımız altın jenerasyona benzer bir duruma gelecekler.

Çeyrek final, yarı final ve finale çıkabiliriz. Elbette sonuna kadar gitmek istiyoruz ancak eğer bazı şeyleri sahaya yansıtırlarsa, yeterince istekli olurlarsa, saha dışında iyi bir takım olurlarsa, ülkede herkese 'Bu takım Almanya için her şeyi yapıyor' dedirtirlerse, bu benim için yeterlidir.