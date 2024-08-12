Bizim adayımız Scholz

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SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Alman devlet televizyonu ARD’de yayınlanan ‘Yaz Söyleşileri’ programında, koalisyondaki atmosferi, politik gelişmeleri ve gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgili soruları yanıtladı. Klingbeil, SPD’li seçmenlerin bile yüzde 66’sının “Uygun aday değil” görüşünü paylaştığı Olaf Scholz’u yeniden başbakan adayı gösterip göstermeyecekleri sorusuna “O bizim başbakanımız, başbakan kalacak ve biz yapılacak genel seçimlerde Scholz’un yeniden seçilmesi için tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” yanıtını verdi. SPD Eş Başkanı, uzun süre tutumunda ısrar ettiği halde ABD Başkanı Joe Biden’ın da adaylıktan feragat edip Kamala Harris’in yolunu açtığının hatırlatılmasına ise cevap vermedi. 2021 yılındaki genel seçimler öncesinde de kendisine fazla şans tanınmadığı halde Olaf Scholz’lu SPD’nin seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıktığını hatırlatan Klingbeil, gelecek yıl yapılacak seçimleri de kazanacaklarını söyledi.

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ANA MUHALEFET UMUT DOLU

Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU’da başbakan adayı yarışı devam ederken, son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre iktidar değişikliği sinyalleri arttı. ‘Infratest-dimap’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 32, sağ popülist AfD yüzde 16, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 12, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 9, FDP yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oy alıyor. Bu veriler ışığında koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’nin toplam oyları yüzde 32’de kalırken, ana muhalefet CDU/CSU’nun yeniden iktidara gelme şansı da umudu da yükseldi.