‘Biz ve Onlar’: Elli iki yıl önce yazıldı, ama bugün gibi güncel

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Hamburg’da Mut Tiyatrosu tarafından düzenlenen 7. Tiyatro Köprüsü Festivali’nde yönetmen Bilal Bulut, 1924-2006 yılları arasında yaşayan İngiliz yazar David Campton’un savaş karşıtı eseri ‘Biz ve Onlar’ı tiyatro severlere sundu. Ferda Genç, Dilif Değer, Çiğdem Çimendağ, Alev Balkız, Arzu Sefer, Devrim Çekdar ve Havin Çimendağ’dan oluşan oyuncu kadrosu, tek perdelik oyunda, kafalarda adeta bir duvar oluşturan, insanları ‘biz’ ve ‘onlar’ diye ayıran zihniyetin, insanlar arasında gerçek duvarlar örülmesini ve savaşlara neden olmasını işledi.





HAZİN ŞEKİLDE GÜNCEL

Gününüzde başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan savaşlar nedeniyle oyun, 52 yıl önce, 1972’de Vietnam Savaşı esnasında yazılmış olmasına rağmen, yeni yazılmış gibi hazin bir şekilde güncel. Bilal Bulut oyuna, Yazar David Campton’un oyunu hakkında söylediği “İnsanlar savaşırlar, biri kazandık der, diğeri biz kazanmalıydık der, ama sonuçta herkes ölür, çünkü savaşın kazananı yoktur” şeklindeki sözlerini odağa koyarak, eseri yorumladı. Oyunda, sebepsiz karşılıklı ön yargıların, esasında aynı yaşam mücadelesinde olan ve aynı kaygı, korku ve endişeleri taşıyan insanların, yersiz yere, birbirlerini tehdit olarak algılamasının, neden olduğu toplumsal felaket gözler önüne serildi. Festival 16 Mayıs’ta İzmir Halk Tiyatrosu’nun ‘Öteki’ oyunun gösterimiyle devam edecek. Festival programı hakkında tüm bilgilere www.muttheater.de internet adresinden erişilebileceği açıklandı.

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