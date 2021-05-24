Max Kruse kız arkadaşı Dilara Mardin'e yapılan ırkçı saldırıya tepki gösterdi

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Max Kruse, Instagram hesabında yayınladığı videoda bir taraftarın kız arkadaşı Dilara’ya ırkçı saldırıda bulunduğunu açıkladı. Olay Bundesliga’nın son haftasında oynanan maç sonrasındaki kutlamalarda yaşandı. FC Union, kendi sahasında oynadığı maçta RB Leipzig’i Max Kruse’nin son dakika golüyle 2-1 yendi. Bu sonuçla UEFA kupasına gitmeye hak kazanan FC Union bir kutlama yaptı. Max Kruse, maç sonrası kız arkadaşı Dilara Mardin ile Monaco’da gerçekleştirilen Formula 1 yarışını izlemek için özel jetle bu ülkeye gitti. Max Kruse otel odasından çektiği videoda yaşadığı ırkçı saldırıya değinerek bunu Instagram hesabından paylaştı. Kutlamalar sırasında bir taraftarın kız arkadaşına hakaret edip bira şişesi fırlattığını söyleyen Max Kruse, "Ne yazık ki kim olduğunu göremedim. Ama şunu biliyorumki biz Union’lular ırkçı değiliz. Yine de bunu kimin yaptığını bulmak isterdim. Böyle bir olayı hiç yaşamadım ve umarım bir daha da yaşamam Yine de üzücü bir olay" dedi. Max Kruse, eski takımı Werder Bremen’in küme düşmesine de üzüldüğünü de kaydetti.