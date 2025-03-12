‘Biz, Havva’nın Kızlarıyız’ İtalya’da

LUINO / HÜRRİYET
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:32
İtalya’nın Luino kentinde kendi eserlerinden oluşan bir sergi açan Türkiye kökenli ressam Nurhan Sidal, içindeki vatan hasretini ve sevgisini dile getirmek için Türkiye’de de bir sergi açmak istediğini söyledi.
Hem Almanya’da hem de İtalya’da yaşayan diş hekimi ve ressam Nurhan Sidal, ‘Biz, Havva’nın Kızlarıyız’ adlı resim sergisini İtalya’ya taşıdı. Almanya’nın çeşitli kesimlerinde şimdiye kadar birçok sergi açan Urhan Sidal, Luino Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri biriminin daveti üzerine Kadınlar Günü vesilesiyle Luino beldesindeki Plazzo Verbania’da kendisine tahsis edilen salonda kadın temalı eserlerden oluşan bir sergi açtı. İtalya’da kadına şiddete karşı kurulan Donna Sicura Derneği ve Luino Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleşen, 21 resim ve 2 enstalasyondan oluşan serginin 23 Mart’ta açık kalacağını ve ziyaret edilebileceğini söyleyen sanatçı, içindeki vatan hasretini ve sevgisini dile getirmek için Türkiye’de de bir sergi açmak istediğini de vurguladı.MAHSA AMİNİ’Yİ ANLAMAK İÇİN
İtalya’da Lago di Maggiore’nin (Maggiore Gölü) Campagnano bölgesinde yaşayan, kendi kanıyla ve transfüzyon torbalarıyla yaptığı çalışmalarıyla da tanınan sanatçı, kadınların maruz kaldığı şiddet, savaşta kadın ve çocuk gibi hassas politik konuları da çalışmalarıyla dile getirmeye bilhassa önem verdiğinin de altını çizdi. ‘Özgürlüğe Mektuplar’ adlı çalışmasında uçuşan saçlar ve yanan bir çarşafın İran’daki protestoları desteklemek amaçlı olduğuna işaret eden sanatçı Nurhan Sidal, “2023 yılında yaptığım ve o günden bugüne başka birçok sergilerde çok dikkat çeken bu enstalasyonun amacı Mahsa Amini’yi (başörtüsü mecburiyetine karşı çıktığı için gözaltına alınan ve henüz 22 yaşındayken 16 Eylül 2022’de polis nezaretindeyken yaşamını yitiren İranlı kız) anlatmaktı” açıklamasında da bulundu.YARDIM KURULUŞLARINA BAĞIŞLADI
Daha önceki sergilerinin gelirlerini 2023 yılında Türkiye’de meydana gelen deprem mağdurlarına, kanserle mücadele eden çocuklara, Kan Bankası’na ve kök hücre kampanyası gibi çeşitli yardım organizasyonlarına bağışlayan sanatçı, kanser hastalarının ailelerine destek amacıyla 56 sanatçının eserlerinin satışa sunulduğu açık artırma etkinliğinin küratörlüğünü yaparak 60 bin Euro toplanmasına da öncülük etti. Expresyonist (dışavurumculuk) çalışmaları sanatçının içindeki enerji ve hislerini sert fırça darbeleriyle ve spatülle (hem yemek
yapmada hem de tıbbi malzeme karıştırma işlemlerinde kullanılan bir kaşık türü) tuvale geçirmesiyle tanınan sanatçı Almanya, Fransa ve İtalya’da şimdiye kadar birçok sergi açtı. Yaptığı eserler farklı kamu kuruluşları tarafından okullarda ve Çalışma Bakanlığı gibi halka açık alanlarda sergilenmek üzere satın alındı. Ayrıca özel koleksiyonlarda da eserleri yer alıyor.