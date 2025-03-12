‘Biz, Havva’nın Kızlarıyız’ İtalya’da

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Hem Almanya’da hem de İtalya’da yaşayan diş hekimi ve ressam Nurhan Sidal, ‘Biz, Havva’nın Kızlarıyız’ adlı resim sergisini İtalya’ya taşıdı. Almanya’nın çeşitli kesimlerinde şimdiye kadar birçok sergi açan Urhan Sidal, Luino Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri biriminin daveti üzerine Kadınlar Günü vesilesiyle Luino beldesindeki Plazzo Verbania’da kendisine tahsis edilen salonda kadın temalı eserlerden oluşan bir sergi açtı. İtalya’da kadına şiddete karşı kurulan Donna Sicura Derneği ve Luino Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleşen, 21 resim ve 2 enstalasyondan oluşan serginin 23 Mart’ta açık kalacağını ve ziyaret edilebileceğini söyleyen sanatçı, içindeki vatan hasretini ve sevgisini dile getirmek için Türkiye’de de bir sergi açmak istediğini de vurguladı.