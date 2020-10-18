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Avrupa
Haber Giriş: 18.10.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Biyonik adam Müller! 46 saat arayla 2 gol...

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Biyonik adam Müller! 46 saat arayla 2 gol...
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Almanya Kupası'nda perşembe akşamı Düren ağlarını havalandıran Bayern Münih tecrübeli yıldızı dün Bielefeld maçını da boş geçmedi.

Avrupa'da kupalara ambargo koyan Bayern Münih, adeta fiziksel sınırları zorluyor.

Milli Takım maçlarının ardından 15 Ekim Perşembe akşamı Düren ile deplasmanda maça çıkan Bavyera temsilcisi, 46 saat sonra yine deplasmanda Bielefeld'e karşı oynadı.

31 yaşındaki Thomas Müller, iki maçta da forma giydi ve gol attı. Biyonik adam Müller bu sezon 6 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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