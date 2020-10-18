Biyonik adam Müller! 46 saat arayla 2 gol...

Avrupa'da kupalara ambargo koyan Bayern Münih, adeta fiziksel sınırları zorluyor.

Milli Takım maçlarının ardından 15 Ekim Perşembe akşamı Düren ile deplasmanda maça çıkan Bavyera temsilcisi, 46 saat sonra yine deplasmanda Bielefeld'e karşı oynadı.

31 yaşındaki Thomas Müller, iki maçta da forma giydi ve gol attı. Biyonik adam Müller bu sezon 6 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.