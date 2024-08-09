Bitmeyen ‘Yurttaş Parası’ kavgası

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CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın, kendilerine teklif edilen işleri kabul etmeyenlere ‘Yurttaş Parası’ (Bürgergeld) ödemelerinde kesinti yapılması, hatta defalarca reddeden 100 binden fazla kişiye hiç ödeme yapılmaması önerisine halktan da destek geldi. Forsa tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Almanların yüzde 56’sı Linnemann’ın önerisine tam destek verirken, yüzde 40’ı karşı çıktı. Stern dergisi adına yapılan kamuoyu yoklamasında, Doğu Almanya’da bu destek yüzde 62’ye ulaştı. İşçilerin yüzde 73’ünün, kendilerini sağcı olarak niteleyenlerin yüzde 82’sinin Linnemann’ın önerisine tam destek verdiği, sol görüşlülerin ise yüzde 64’ünün karşı çıktığı saptandı.

‘UYARI MEKTUPLARI İŞE YARADI’

CDU Genel Sekreteri’nin bu önerisine kendi partisinden de karşı çıkanlar olduğu halde, Almanya’da halk arasında kendilerine teklif edilen işleri kabul etmeyip ‘Yurttaş Parası’ alarak geçinmeyi tercih edenlere tepkilerin sistematik olarak attığına dikkat çekildi. Almanya’da geçerli yasalara göre kendilerine teklif edilen işleri kabul etmeyenlere iki ay ‘Yurttaş Parası’ ödenmemesinin mümkün olduğu belirtildi. İş Piyasası ve Meslek Araştırma Enstitüsü (IBA), birden fazla teklifi geri çevirenlere gönderilen ‘uyarı mektuplarının’ etkili olduğunu açıklarken, bu alanda daha kararlı adımlar atılmasını önerdi.