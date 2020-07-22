Bitmeyen ayrımcılık

ALMAN Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’da yabancı kökenlilere dönük dışlamaları ve ayrımcılığı baştan beri sistematik olarak kınamakta.

“Irkçılık ve ayrımcılık insan onurunu yaralar, demokrasimize de zarar verir. Bu durum Almanya için utanç verici” demekte.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de öyle.

“Almanya’da farklı ailevi kökenlerden, farklı inançlardan, farklı ten renginden insanlar yaşamaktadır. Herkes için anayasamızın birinci maddesi geçerli: İnsan onuru dokunulmazdır” diyor.

“Irkçılık zehirdir” diyor.

Almanya’da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı kararlı bir biçimde mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söylüyor.

“Bütün insanlar yasa önünde eşittir. Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz” denilen Alman Anayasası’nın üçüncü maddesine göre de Almanya’da ırkçılığa da, ayrımcılığa da yer yoktur.

Ancak pratikte bunun hiç de öyle olmadığı görülmektedir.

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İşte...

Türklerin ve Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV-NRW) Eyaleti’nin bazı kentlerinde, ‘gizli çifte vatandaşlık’ sorgulaması içeren mektuplar gönderilmiş.

Ama sadece Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına.

Gelsenkirchen Belediyesi de göndermiş bu mektupları.

“1 Ocak 2000’den itibaren Alman vatandaşı olmanıza rağmen, bunun yanı sıra müsaade almayarak Türk vatandaşlığına geçtiniz mi?” içerikli mektupları.

Gelsenkirchen Belediyesi Basın Sözcüsü, KRV İçişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine bu mektupların gönderildiğini söylüyor.

Ve 1 Ocak 1996 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında Alman vatandaşlığına geçen bütün Türkiye kökenlilerin ‘sorgulanmasını’ içeren bu talimatın eyaletteki tüm belediyelere gönderildiğini de.

Evet...

Almanya’da 1 Ocak 2000 tarihinden önce Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçen Türkler’in ayrıca Türk vatandaşlığını almalarına Alman tarafı ses çıkarmıyordu.

Yani bir yerde yasal bir engel yoktu.

Alman makamların izniyle ‘çifte vatandaşlık’ 1 Ocak 2000’den itibaren yürürlüğe girdi.

Böyle olduğu halde, Kuzey Ren Vestfalya’da ilgili birimler ve sorumluluk taşıyan politikacılar, ‘gizli çifte vatandaşlık’ sorgulaması için acaba neden 20 yıl beklediler?

Kaldı ki, niçin sadece Türkiye kökenliler hedef alındı?

Almanya’nın çifte vatandaşlık hakkı tanımadığı başka ülkeler de var.

O ülkelerden gelenlere neden benzer mektuplar gönderilmedi?

Bu ayrımcılık değil de nedir?

Hem de Alman Anayasası’ndaki ‘eşitlik ilkesi’ ile bağdaşmadığı halde.

Tabii Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller’in Gerhard Schröder başbakanlığında 1998 yılında oluşturduğu koalisyon hükümetinin ‘isteyen herkese çifte vatandaşlık’ hedefini engelleyen Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’ni (CDU/CSU) anlamak da mümkün değildir.

Almanya’da geçerli uygulamaya göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlere çifte vatandaşlık hakkı verilmektedir.

Karşılıklılık prensibi çerçevesinde AB’nin bütünlüğü açısından buna kimsenin itirazı olamaz.

Ama İsviçre ve Norveç gibi AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına da Almanya ‘çifte vatandaşlık’ hakkı tanımaktadır.

Hatta AB ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan Güney Kore, Ekvator, Brezilya, Bolivya, Arjantin, Nikaragua, Honduras, Cezayir, Tunus’un da aralarında bulunduğu daha birçok ülkeden gelenlere de.

Yani toplam 58 ülke vatandaşlarına bu hak verilmektedir.

Türkiye kökenlilere ise ‘gizli çifte vatandaşlık’ sorgulaması reva görülmektedir.

Bu ayrımcılık değil de nedir?

Hem de bitmeyen ayrımcılık...