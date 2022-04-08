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Bisikletle Türkiye turunda anne ziyareti

#Ruben Scherer#AVRUPADAN HABERER#Rosenheim
Bisikletle Türkiye turunda anne ziyareti

Bisikletle tura çıkan Alman öğretmen Ruben Scherer, Türkiye gezisinde Alanya’da yaşayan annesini de ziyaret etti.

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ALMANYA’nın Bavyera eyaletindeki Rosenheim şehrinde öğretmenlik yapan Ruben Scherer (34) geçen yıl ağustos ayının ilk haftası bisikletle tura çıktı. Avusturya, İsviçre ve İtalya’yı pedal çevirerek gezen Scherer, gemiyle Arnavutluk’a gitti. Sonrasında bisikletiyle Yunanistan’a geçen Scherer, kasım ayında Türkiye’ye gitti. Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur ve Antalya’yı gezen Scherer, geçen 1 Kasım’da Alanya’ya vardı. Burada yerleşik olarak yaşamını sürdüren annesi Anette Scherer’i ziyaret eden Scherer, 5 ay Alanya’da yanında kaldı. 1 Nisan’da Alanya’dan bisikletiyle rotasında devam eden Scherer, ülkesine dönüş yolunda Demre’ye uğradı. Muğla, Aydın ve İzmir’i gezmeyi planlayan Scherer, İzmir’den gemiyle Yunanistan’ına sonrasında da Mekadonya, Kuzey Mekadonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya ve ülkesine gitmeyi hedefliyor. Scherer, “3 yıl önce Türkiye’ye tatil için gelmiştim. Hayran kaldım. Annem kendisine yeni yaşam yeri olarak Alanya’yı seçmişti. Hayalimdeki yolculuğu bisikletimle gerçekleştiriyorum. Toplam 6 bin 500 kilometre yol yapacağım” dedi.

Bisikletle Türkiye turunda anne ziyareti

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#Ruben Scherer#AVRUPADAN HABERER#Rosenheim

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