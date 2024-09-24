Bisikletle dünya turuna Karabük’te mola

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4 ay önce bisikletleriyle dünya turuna çıkan Alman David ve Uschi lynch çifti, Türkiye’nin çeşitli illerini gezerek keşfetme imkânı buluyor. Batı Karadeniz bölgesini gezen Alman çift, Karabük’ün Eflani ilçesinde mola verdi. David ve Uschi lynch, Almanya’nın Münih Kentinden bisikletleriyle yola çıktıklarını, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’de çeşitleri yerleri gezdiklerini belirtti.

Türkiye’nin her yerinin çok güzel olduğunu ifade eden çift, Eflani’yi gezdikten sonra bisikletleriyle birlikte Daday üzerinden Kastamonu, Sinop ve Samsun’u gezdikten sonra Avustralya’ya gideceklerini söylediler.