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Bisikletle dünya turuna Karabük’te mola

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#Almanya#Bisiklet#AVRUPADAN HABERLER
Bisikletle dünya turuna Karabük’te mola
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 09:42

Almanya’nın Münih şehrinden 4 ay önce yola çıkan Alman karı koca, 2 bin 300 km pedal çevirerek Karabük’e ulaştı. Türkiye’yi bisikletleriyle dolaşan Alman çift, Karabük’ün Eflani ilçesinde göletleri gezdi.

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4 ay önce bisikletleriyle dünya turuna çıkan Alman David ve Uschi lynch çifti, Türkiye’nin çeşitli illerini gezerek keşfetme imkânı buluyor. Batı Karadeniz bölgesini gezen Alman çift, Karabük’ün Eflani ilçesinde mola verdi. David ve Uschi lynch, Almanya’nın Münih Kentinden bisikletleriyle yola çıktıklarını, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’de çeşitleri yerleri gezdiklerini belirtti.
Türkiye’nin her yerinin çok güzel olduğunu ifade eden çift, Eflani’yi gezdikten sonra bisikletleriyle birlikte Daday üzerinden Kastamonu, Sinop ve Samsun’u gezdikten sonra Avustralya’ya gideceklerini söylediler.

Bisikletle dünya turuna Karabük’te mola

Bisikletle dünya turuna Karabük’te mola

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#Almanya#Bisiklet#AVRUPADAN HABERLER

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