Bisikleti çalınan kalp doktoruna bisiklet jesti

KARDİYOLOG Balrik Kailey’in, bisikleti gece saatinde evinin önünden çalınmıştı. Kailey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Bisikletinin hırsızlar tarafından çalındığını yeni veya ikinci el bir bisiklet almak istediğini, Ulusal Sağlık Servisi görevlilerine fiyat indirimi yapan bir bisiklet evi aradığını” sordu. Kailey’in Twitter’ı yoğun ilgi gördü. Doktora emekliliği ardından komedyenliğe başlayan Adam Kay adlı bir İngiliz de yardım da bulundu. Tweet’ine yanıt veren 12 yıllık bisiklet evi sahibi Bahadır Kenzi, kendisine yeni bir bisiklet hediye edeceğini söyledi. Bisikleti evine gelen Kailey, iş yeri sahibi ve çalışanı tarafından karşılandı. Kendisine çay ve kahve ikramı yapıldı. Ardından beğendiği bisikletin hediye edileceği belirtildi. Şehir merkezindeki Hammersmith, St Mary’s ve Charing Cross adlı üç hastanede görev yapan 31 yaşındaki kardiyolog, fiyatı 380 sterlin (425 Euro) olan Trek marka bisikleti beğendi.

TOKALAŞMAK YERİNE DİRSEK VURDU

Birbirlerine yakın olan görev yerlerine giderken bisiklet kullanmayı sevdiğini belirten Kailey, işletme sahibine teşekkür etti. Yeni bisikletine kavuşan kardiyolog, yoğun bir şeklide çalıştıklarını söyledi. Kardiyolog teşekkürünü göstermek için koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmak yerine dirsek vurdu.

Kenzi de, “Koronavirüs salgınına karşı kahramanca mücadele veren doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşünüyordum. Twitter’da bu mesajı görünce Dr. Kailey ile iletişime geçtim. Bisikleti görevine gidip gelirken kullanıyor olması beni daha çok mutlu etti. İş yerimin camlarına astığım duyuruda da, sağlık görevlilerinin işlerin öncelikli olduğunu duyurdum” dedi.