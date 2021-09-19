Bisiklet yoluna karşı çıktı, çevrecilerin hedefi oldu

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SİYASETE atılmasının en önemli nedenlerinden biri de Yeşiller Partisi’nin Berlin’de hayata geçirdiği bisiklet yolları oldu. Pop-Up adı verilen bisiklet yollarının kentin trafiğini felç ettiğini belirten Öztürk, Berlin’deki uygulanan haliyle bisiklet yollarının çevre dostu olmadığını ve araçların çevreye daha fazla zarar verdiğini belirterek karşı çıkıyor. Bisiklet yollarına karşı olduğunu seçim broşürlerinde ve afişlerinde de dile getiren Öztürk’ün şirket araçları o günden bu yana saldırıya uğruyor ve dükkanına yönelik boykot çağrısı yapılıyor. Bisiklet yollarının Yeşiller’in ideolojik bir yaklaşımı olduğunu ifade eden Mustafa Öztürk, şunları söyledi: “Yaşadığım yerde sadece esnaf değil, birçok vatandaş da bisiklet yollarına karşı. Acil durumlarda ambulans ve itfaiyenin de geçmekte zorlandığına defalarca şahit olduk. Seçim çalışmamda, Kreuzberg ilçesinde bisiklet yollarına karşı vatandaşın tepkisini konu aldım. WSB seçmen oluşumu olarak bu konuya duyarsız kalamazdım. Sessiz kalan partilerin de üç maymunu oynadığına inanıyorum. Seçmen ciddi şekilde rahatsız. Bunu aldığım olumlu tepkilerde de görüyorum. Ben bu yolların iklim veya sağlık sebeplerinden ötürü yapıldığına da inanmıyorum. Ses ve çevre kirliliği bilakis bu engelleyici ve trafiği kilitleyen yollarla daha çok artıyor.” BOYKOT TEHDİDİ ALDIM

“Bazı çevre aktivistleri seçim kampanyamdan dolayı beni hedef aldı. Ticari ve fiziki saldırı başlattılar. Bisiklet yollarına bu haliyle karşı olduğumu afişlerde dile getiriyorum. Bu afişimden ötürü kendi iş yerimde, ‘Senden alış veriş yapmayacağız’ diye boykot tehdidi bile aldım. Şirket arabamı tanıyan çevredeki art niyetli bazı çevreci aktivistlerin arabama tükürerek tepki verdiğine şahit oluyorum. Ben, bisiklet yollarına genel anlamda karşı değilim. Ancak bu bir düzen içinde olmalı ve trafiği engellememeli. Hollanda bu işi daha başarılı yürütüyor. Ayrıca bisiklet yolları nedeniyle araç sürücüleri ve bisiklet kullanıcıları da daha çok karşı karşıya geliyor. Amacım bisiklet yollarının bu haliyle kaldırılması, Berlin’in ve mahallemizin rahat bir nefes alması.” CDU DA KARŞI

Pop-Up bisiklet yollarına karşı olan bir diğer parti de CDU. Berlin CDU Teşkilatı da Berlin’de iktidar gelmeleri durumunda ilk 100 günlük programını açıkladı. Şehir içi ulaşımla ilgili planlarını anlatan CDU Teşkilat Başkanı Kai Wegner, bisiklet yolları konusunda sokak sokak bakarak uygun olup olmadığına karar vereceklerini söyledi. Wegner, toplu taşımada yıllık abone fiyatlarının düşürüleceğini de kaydetti.