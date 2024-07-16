Bisiklet tutkunlarından camiye anlamlı ziyaret!

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DEUTZ İslam Kültür Merkezi Başkanı Ali Esen, Avrupa’da cami karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının yanı sıra İslam’a ilgi duyanların da çok sayıda olduğunu vurgulayarak, bisiklet kulübü üyelerinin ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Esen, ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Deutz İslam Kültür Merkezi olarak geçtiğimiz pazar günü yaklaşık 20 kişilik bir bisiklet kulübünü ağırladık. Misafirlerimiz, İslam dini hakkında bizden bilgi aldılar. Grup üyeleri, yerel ve ulusal basında yaptığımız çalışmaları duymuşlar ve beklenmedik bir şekilde geldiler. Bu, bizim de hoşumuza gitti. Kendilerine Türk kültürüne yakışır bir şekilde ikramlarda bulunduk. Karşılıklı sohbet etme imkânı bulduk.”



Ali Esen misafirlerinin pek çoğunun hayatlarında ilk defa bir caminin kapısından içeri girdiklerini kaydederken, “Çok samimi ve sıcak bir ortamda karşılıklı fikir alışverişlerimiz oldu. Bu tür ziyaretlerin, bizleri daha iyi tanımalarına fırsat verdiğini bizzat ifade ettiler. Üyelerden bazıları cami kapısından içeriye biraz çekinerek girdiklerini, ancak ayrılırken ‘güvenle buradan ayrılıyoruz’ demeleri gerçekten manidar. Buradan çıkarmamız gereken ders, Alman toplumunun bizleri bizden değil duyduklarıyla tanıdığıdır; gerçekten çok çaba sarf etmemiz lazım. Her yıl 3 Ekim’de de yapılan ‘Camilerde açık kapı günleri’ programlarının yansımalarını yıl boyu alıyoruz” dedi. Deutz İslam Kültür Merkezi’nin bu tür ziyaretlerle, toplumlar arasında köprüler kurmaya devam edeceği ve kültürel anlayışı artıracağı ifade ediliyor.