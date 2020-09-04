Birol Ünel kansere yenik düştü

YAKIN arkadaşları Birol Ünel’in geçen haziranda bağırsak kanseri teşhisi konduğu bilgisini verdi. Teşhisten hemen sonra Ünel’in gönüllü olarak hastaneye yattığını ve bir dizi ameliyatlar geçirdiğini de anlatan yakın arkadaşları, doktorların ilk günden itibaren umutsuz olduğunu ancak Ünel’in hastalığa karşı çok büyük bir direniş gösterdiğini de söyledi. Ünel’e bağırsak kanseri teşhisi konduğunda hastalığın çok ilerlediği de öğrenildi. Friedrichshain Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada yakın arkadaşları olan Fatih Akın ile Maksim Gorki Tiyatro Yönetmeni Shermin Langhoff, Ünel’i hiç yalnız bırakmadı. Hamburg’da yaşayan Akın’ın Ünel’in son günlerinde Berlin’e sık sık gelerek arkadaşını ziyaret ettiği bildirildi. Ünel, 18 Ağustos’ta 59. yaş günün de hastanede arkadaşlarıyla kutlamıştı.

‘ALTIN AYI İLE DUYURDU’

Silifkeli olan Birol Ünel’i geniş kitleler Fatih Akın’ın yönettiği ve Sibel Kekilli ile birlikte başrolünü oynadığı ‘Duvara Karşı’ filmi ile tanıdı. Almanya’da büyük ses getiren film, 2004 yılında Berlinale’de ‘Altın Ayı’ ödülü kazanmıştı. Ünel buradaki rolüyle adeta hafızalara kazındı. Ünel, Fatih Akın’ın birçok filminde rol aldı. Hülya Avşar’ın da hayranlığını gizlemediği Ünel, uzun süre alkole esir düştü. Birçok kez alkol tedavisi görmesine rağmen her seferinde yeniden alkol pençesine düşmüştü. Ünel bir dönem evini de kaybettiği için üç gün sokakta yaşadığını anlatmıştı. Ünel’in cenazesi otopsi yapıldıktan sonra defnedilecek.