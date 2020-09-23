‘Birlikte sustuk birlikte ağladık! Asla unutturmayacağız’

ALMANYA’NIN Hanau kenti 19 Şubat gecesi kanlı bir ırkçı saldırıya sahne oldu. Dördü Türk 9 kişi saldırıda hayatını kaybetti. Korona salgınının ırkçı saldırıları unutturacağı korkusu yaşanırken, Cumhurbaşkanı Steinmeier, saldırıda yakınlarını kaybeden aileleri Berlin’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’de kabul etti ve acılarını dinledi. Toplantıya Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ırkçı saldırıyı asla unutmayacakları ve unutturmayacakları sözünü verdi.





BİRLİKTE SUSTUK, BİRLİKTE AĞLADIK

Cumhurbaşkanı Steinmeier şöyle dedi: “Yüzlerinize bakıyorum ve 20 Şubat akşamı yaşananlara geri gidiyorum. Hanau’daki korkunç kanlı saldırının üzerinden sadece birkaç saat geçmişti. Belediye Sarayı’nda buluştuk. Salona aciz bir acı çökmüştü. Birlikte sustuk, birlikte ağladık. Bu inanılmaz olayı anlatmaya kelimeler yetmezdi. Sadece bu acıya birlikte dayanmak söz konusuydu ve bu dayanılmaz zordu. Üzerinden 7 ay geçti. Ama acılar dinmedi. Bazılarınız halen inanamıyor olanlara. Ya da inanmak istemiyor, inanılması zor olduğu için. Çünkü acınız sonsuz büyük. Bazılarınız çocuğum bir gün çıkıp gelecek diye bekliyor. En zor olan ise geleceğe bakmak, sevdiklerinizin olmadığı bir geleceğe.”





‘BURASI SİZİN ÜLKENİZ’

Irkçı, aşırı sağcı saldırganın kurbanlarını tanımadığını, onları sadece yabancı, siyah saçlı gördüğü için öldürdüğünü belirten cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Yaslı günlerinizde korona krizi sizleri çok daha ağır etkiledi. Kimselerle buluşup dertleşemediniz. Kendinizi yalnız ve terk edilmiş hissettiniz. Ama aynı zamanda ırkçı cinayetlerin kurbanlarının ve acılarınızın salgının gölgesinde unutulup gideceğinden korktunuz. Ama biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Acınızı alamayız, bunu çok istesek bile. Ama şunu da bilin, biz sizin yanınızdayız. Bu ülke, bu sizin ülkeniz sizin yanınızda. Ülkemizin kalbi sizin yanınızda.”





KENDİSİ DE İNTİHAR ETTİ

19 Şubat gecesi ırkçı saldırgan Thobias Rathjen, Hanau’da Türklere ait iki kafeye düzenlediği silahlı saldırıda dördü Türk 9 kişiyi öldürdü. Irkçı saldırgan evine giderek, 72 yaşındaki annesini de silahla öldürdükten sonra intihar etti. Saldırıda Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Fatih Saraçoğlu, Said Nesar Hashemi, Vili- Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Kaloyan Vielkov yaşamını kaybetti. Viorel Paun, saldırganı takip ederken öldürüldü. Gökhan Gültekin’in hasta babası oğlunun ölümüne dayanamadı ve birkaç hafta sonra yaşamını yitirdi.