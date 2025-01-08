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RESEPSİYONDA konuşan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Toni Iniguez Najdanovski, “Hollanda ekonomisine katkı sağlayanlar artık enternasyonal durumundadır, çok uyruklu girişimcilerden oluşmaktadır. Birlikte hareket edersek daha güçlü oluruz. İşverenlerin yatırımda Hollanda ekonomisine katkıda bulunmadaki sorunları aynı sorunlardır. Bu sorunları çözmek için birlikte mücadele etmeliyiz. OKA Arnhem’de 50 yıldır faaliyet gösteren işverenler derneğidir. Yabancı uyruklu işverenlerin de bu derneğe üye olmaları bizleri çok memnun etmiştir. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklular artık yüzde 80’inin Hollanda vatandaşlığı vardır. Ülkemizin insanı olarak görüp ticareti genişleterek birlikte uluslararası yapmalıyız. Bugün itibariyle Arnhem ve çevresinde 250 üyemiz bulunmaktadır. İşverenler arasında iletişim, bilgi paylaşımı ve lobi oluşturuyoruz” dedi.

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TÜRK İŞVERENLER DE KATILDI

Arnhem Belediyesi Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nermina Kundic ise, “Hollanda’nın en güzel şehirlerinden biri olan Arnhem şehrinde Ekonomiden Sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı olarak görev yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Arnhem şehri renkli bir şehir. Renkli bir şehir olmasının yanı sıra çok uluslu insanların yatırım yapıp işveren durumuna gelmesi bizleri son derece memnun etmektedir. Yaptığınız yatırımlarda işverenler olarak sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlardan yetkililer olarak bizlerin haberi olursa birlikte çözmeye çalışırız. Arnhem şehri üç tarafı ormanlarla çevrili, şehrin ortasından Rhijn Nehri geçmektedir. Temiz havasıyla, geniş parklarıyla insana rahat bir ortam yaratmaktadır. Trafik sorunu olmayan, toplu taşımacılığı cereranlı otobüslerle sağlayan, her caddesinde geniş bisiklet yollarıyla örnek bir şehir durumundadır. İşverenlerin bu şehre yatırım yapması için projeler üretmeye çalışıyoruz, sizlerin de bu projelere katkısı olursa memnun oluruz. Hepinize saygılarımla” dedi. Yeni yıl resepsiyonuna katılan Hollandalı işverenlerin yanı sıra Türk işverenlerin bulunması geceye ayrı bir renk kattı.

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