‘Birlikte hareket edersek büyürüz’

Mustafa KOYUNCU / SPANKEREN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 11:07
Hollanda’nın Spankeren köyünde, DTİK/DEİK temsilcisi Avukat İsmet Özkara’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türk iş insanları bir araya geldi. Toplantıda, Ankara Antlaşması, Türk toplumu adına açılan davalar ve Hollanda’daki güncel sorunlar masaya yatırıldı.
Avukat İsmet Özkara
, 18 yıldır Arnhem ve çevresinde hizmet veren Özkara Avukatlık bünyesinde yürüttükleri çalışmaları anlattı. Özkara, 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması’nın Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirterek, “1973’te imzalanan ek protokol, Türk iş insanlarına önemli haklar sağlıyor. Ancak Hollanda, 1 Ekim 2022’de bu protokolün bazı maddelerini tek taraflı iptal etti” dedi. Özkara, bu kararın Türk iş insanlarını olumsuz etkilediğini ve hukuki mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.
HOLLANDA’DAKİ ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Özkara, Hollanda’nın Ankara Antlaşması’nı tanımaması nedeniyle Türk vatandaşlarının oturum ve vize başvurularında ciddi engellerle karşılaştığını ifade etti. “Yılda 1500’e yakın ticari başvuru yapılıyor, ancak oturum alan sayısı 0 ile 5 arasında kalıyor” diyen Özkara, bu durumun hukuki süreçlerle çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’na yapılan şikayetin sonuçlanmasını beklediklerini ve 2025’te olumlu bir sonuç almayı umduklarını söyledi.
DTİK/DEİK’İN ROLÜ VE GELECEK HEDEFLERİ
DTİK/DEİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları
ise DEİK’in 181 ülkede faaliyet gösteren bir kurum olduğunu hatırlatarak, “DEİK ve DTİK, Türk iş dünyasının uluslararası arenadaki temsilcileridir. Birlikte hareket edersek daha da büyüyeceğiz” dedi. Torunoğulları, önümüzdeki dönemde Belçika’da büyük bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını ve Türk iş insanlarını bir araya getirerek yeni projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Toplantıya, T.C. Lahey Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ömer İlhan, DTİK/DEİK Hollanda Başkanı Ertan Torunoğulları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Program, vize, diploma denkliği ve Türkiye’den eleman getirme gibi konularda soru-cevap bölümüyle sona erdi.