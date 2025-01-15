Birlikte daha güçlüyüz

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“TDU Nds. olarak eyaletimizde hem Türk-Alman ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirmek hem de üyelerimizin beklentilerini karşılamak için 2025 yılı stratejik önceliklerimizi belirlemiş durumdayız. Bu çalışmalarımızın çok büyük bir bölümünün Hannover kentinde olacağı kesin. Bu durumda burada örgütlü olmamızın zorunluluğu kaçınılmazdır. Hannover’de TDU Nds.’nin de vereceği destekle çok başarılı çalışmaların yapılacağı inancındayım. Türk-Alman ekonomik ve kültürel ilişkilerinin derinleşmesine de katkıda bulunacağını düşündüğümüz 2025 hedeflerimiz ise şöyle;

* Ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi.

* Dijitalleşme ve teknolojiye odaklanma.

* İş gücü ve göç politikalarına destek.

* İş gücünün eğitimi ve geliştirilmesi.

* Kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi.”

Mehmet Kibar, Efendi Aygün

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‘DENEYİMLERİMİZİ AKTARACAĞIZ’

Toplantıya katılım sağlayanlar arasından TDU Hannover yönetimi de belirlendi. Başkanlığa Mehmet Kibar getirilirken, Süheyle Taş, Can Erdi Kaya, Ali Şan Güven başkan yardımcıları oldu. Sürmeli Sevim, Roni Dursun Coşan, Kemal Erdi Ekinci, avukat Ali Fuat Özbakır, Kenan Bağdemir ise TDU Hannnover yönetim üyesi seçildiler.

Başkan Mehmet Kibar “Burada bulunan arkadaşlarımızla birbirimizin deneyimlerinden de yararlanarak hep birlikte daha da güçlü olacağımız gibi, yeni iş kuracak özellikle de Türkiye’den gelen, gelecek olan genç, dinamik insanlarımıza birikimlerimizle yardımcı olacağız. Kendi iş alanlarımızı çeşitlendireceğiz” dedi. Toplantıda, Türkiye’den eğitim için Almanya’ya gelen öğrencilerin sorunlarının tek bir çatı altında işveren olarak desteklenebileceği, sendikadan güç doğabileceği ve bu soruna odaklanmanın ne kadar önemli olduğu vurgulandı.