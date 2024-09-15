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CUMHURBAŞKANI Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender’in açılışını yaptıkları etkinlikte, ilk kez bir Afrika ülkesi olan Kenya ‘uluslararası partner’ ülke, ‘partner eyalet’ olarak olarak da Aşağı Saksonya yer aldı, Etkinliklerin açılışında, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve eşi ile Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil ve eşi de hazır bulundu. Cuma günü öğleden sonra başlayan ve iki gün süren ‘Halk Şenliği’ etkinliklerinin ilk gününe Almanya’nın çeşitli kesimlerinde fahri olarak dernek ve cemiyetlerde görev yapan, yaşlılara, yardıma muhtaçlara destek olan 4 binin üzerinde davetli katıldı. İkinci gün de ülkenin her kesiminden binlerce insan ve Berlin’i ziyarete gelen turistler de etkinliği renklendirdiler.

Elke Büdenbender, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kenya Cumhuriyeti Devlet Başkanı William Ruto ve eşi Rachel Ruto

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‘DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKALIM’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı açılış konuşmasında, “Birlikte daha güçlü” sloganıyla düzenlenen etkinliğin amacının bu birlikteliğin görünür şekilde sergilenmesi olduğunun altını çizerken, “Demokrasimizin korunması için buna ihtiyacımız var” dedi. 1963 yılında bağımsızlığını kazanan Kenya’yı resmen tanıyan ilk ülke olan Almanya’da düzenlenen etkinliğe Kenya’nın ‘partner ülke’ olarak katılmasından ve Devlet Başkanı William Ruto ile eşinin yanı sıra birçok Afrikalının da etkinlikte yer almasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Steinmeier, Dost ülke Kenya ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini de vurguladı.

‘KİNE NEFRETE YER YOK’

Bellevue Sarayı’nın 1994 yılından beri Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanıldığını hatırlatan Steinmeier, “Bellevue Sarayı bugün Avrupa’nın kalbi birleşik Almanya’da özgürlükçü demokrasi, anayasa ve eşit haklara sahip farklı kültürden insanların birlikte yaşadığı dünyaya açık bir ülkenin simgesidir. İnsanlar ve uluslar arasında köprüler kurulması için birliktelik ve dayanışma kaçınılmaz. Tabii demokratik partiler de bu birliktelik ve dayanışmanın korunması, insanların tedirginliklerinin giderilmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeliler” dedi. Almanya gibi demokratik bir hukuk devletinde, farklı uluslardan ve farklı kültürlerden milyonlarca insanın yaşadığı dünyaya açık bir ülkede kine, nefrete ve düşmanlıklara yer olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Steinmeier’den sonra Kenya Devlet Başkanı William Ruto da bir konuşma yaptı. Ülkesinin bağımsızlığını resmen tanıyan ilk ülke olarak Almanya’ya teşekkür borçlu olduklarını vurgulayan Ruto, bu dost iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda artırarak sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. ‘Halk Şenliği’ etkinlikleri boyunca farklı müzik grupları sahne alırken, Afrikalı dans gruplarının yöresel gösterileri ilgiyle izlendi. Çocuklar için özel sunumlar da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, etkinlik kapsamında çocuk kitabından bölümler okudu.





