Birlik Partisi güvenlik önlemlerinin daha da sertleştirilmesini istiyor

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KUZEY Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst (CDU), Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya’nın ‘telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından uygun bir veri saklama sistemine’ ihtiyacı olduğunu belirtti. Wüst, “Güvenlik birimlerimize, teröristleri ve diğer suçluları internet ve sosyal medyada tespit edebilmek için gerekli araçları sağlamalıyız” dedi. Federal Meclis’teki Birlik Partisi’nin iç politika sözcüsü Alexander Throm da yüz tanıma ve veri saklama yetkilerinin artırılmasını talep etti. Throm, Rheinische Post’a yaptığı açıklamada, “Bu tedbirlerde, trafik ışığı koalisyonunun (SPD, Yeşiller ve FDP) hazırladığı güvenlik paketinde acil iyileştirmeler yapılması gerekiyor” dedi. Throm, FDP’yi bu önlemleri “sabote etmekle” suçladı.

SOLINGEN’İN ARDINDAN HAZIRLANDI

Üçlü koalisyon, Solingen’de yaşanan bıçaklı saldırının ardından söz konusu güvenlik paketini hazırlamıştı. Ancak, Meclis’teki sert tartışmaların ardından kabul edilen yasa paketinin bir kısmı Eyaletler Meclisi tarafından durduruldu. İkamet ve silah yasalarındaki sıkılaştırmalar yürürlüğe girerken, güvenlik birimlerinin internet yetkilerini artırmaya yönelik planlar askıya alındı. Suç soruşturmaları için iletişim verilerinin saklanması konusu yeni paketin bir parçası değil. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, daha önce defalarca reddettiği nedensiz veri saklama yerine, ‘Quick-Freeze’ adı verilen bir yöntemi savunuyor. Bu yöntemde, bağlantı verileri (IP adresleri ve aramaya katılan telefon numaraları) ancak ciddi bir suç şüphesi durumunda saklanıyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise IP adreslerinin nedensiz saklanmasını içeren daha geniş kapsamlı bir modelden yana.