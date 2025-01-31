Birlik Partileri’ne protesto: ‘Utanın’

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de CDU Genel Merkez binası önünde toplanan binlerce kişi, önceki gün Federal Meclis’te Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önergelerinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi sayesinde kabul edilmesini protesto etti. “Birlikte aşırı sağa karşı” adlı inisiyatifin çağrısıyla düzenlenen eylemde, “Utanın” ve “(CDU Genel Başkanı) Friedrich Merz: Demokrasi için güvenlik riski” yazan pankartlar taşındı. Gösteriye yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaşan Berlin polisi, genel merkez binası önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Gösteri öncesinde polisin binaya giriş ve çıkışların güvenli olmayacağı uyarısı yapması nedeniyle parti yetkililerinin, genel merkezde bulunanların binadan çıkmalarını istediği belirtildi.

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‘CDU’YU DURDURUN’

Berlin’de Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesinde ise 50 kişilik bir aktivist grubun CDU ofisinde gösteri yaptığı bildirildi. Eylemi gerçekleştiren “Widersetzen (Diren)” adlı grubun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ofisin camına, üzerinde “CDU’yu durdurun” yazan pankartın asıldığı görüldü. Öte yandan Münih kentinde de 7 bin kişinin CSU Genel Merkezi binası önünde protesto gösterisi yaptığı ifade edildi. Alman basınında Hannover, Mainz, Freiburg, Kiel, Nürnberg ve Leipzig kentlerinde de CDU’ya karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği kaydedildi.

MERZ ELEŞTİRİLİYOR

CDU/CSU partilerinin hazırladığı, Almanya’daki göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge, aşırı sağcı AfD partisi sayesinde önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Önergede, tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması isteniyor. Ayrıca önergede, ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da talep ediliyor. CDU/CSU’nun bu önergesinin AfD sayesinde Meclis’te kabul edilmesinden dolayı Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz de eleştiriliyor.