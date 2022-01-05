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Birlik Partileri de ‘Steinmeier’ dedi

#Almanya#Frank-Walter Steinmeier#AVRUPADAN HABERLER
Birlik Partileri de ‘Steinmeier’ dedi

Almanya’da hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’den sonra anamuhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalması için destek vereceği açıklandı.

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13 ŞUBAT’TA yapılacak cumhurbaşkanı seçimine 6 hafta kala, bir dönem daha görevde kalmayı garantileyen ve bugün 66 yaşına giren Frank-Walter Steinmeier’i, CDU ve CSU yöneticileri de yaptıkları video konferanslı toplantıda, kendilerinin başka bir aday göstermeyip destekleyeceklerini açıkladı.

Birlik Partileri de ‘Steinmeier’ dedi
STEINMEIER’E TAM DESTEK
CDU’nun ‘geçici’ Genel Başkanı Armin Laschet ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, ikinci bir dönem daha görev yapması için Frank-Walter Steinmeier’e tam destek verdiklerini açıkladılar. 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde CDU/CSU’nun tarihi yenilgiye uğraması üzerine CDU liderliğini bırakma kararı alan Armin Laschet, bugün 66 yaşına giren Steinmeier’in doğum gününü kutlarken, “Cumhurbaşkanı Steinmeier partilerüstü bir tutum sergileyerek hepimizin takdirini kazanmıştır. Toplumun refahı, politik çıkarlardan önde gelmelidir. Bu nedenle biz de 5 yıl önce adaylığını desteklediğimiz Steinmeier’i yeniden aday olarak öneriyoruz” dedi.

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‘SAYGI DUYULAN BİR DEVLET ADAMI’
Laschet, “Pandemi döneminde Steinmeier’in birleştirici söylemleriyle zorlukların aşılmasına önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekerken, “Steinmeier hem ülke içinde hem de yurtdışında kabul gören ve saygı duyulan bir devlet adamıdır. Steinmeier, tam bir demokrat, dinler ve kültürlerarası diyalogdan yana olan bir devlet adamıdır. Oybirliğiyle destekleme kararı aldık” açıklamasında bulundu. Armin Laschet ayrıca, “Ama artık bir kadın cumhurbaşkanı zamanı da geldi” diyerek, önümüzdeki yıllarla Almanya’nın bir kadın Cumhurbaşkanı olacağı sinyali de verdi. CSU lideri Markus Söder de muhafazakâr kanadın Steinmeier’e destek verme kararını oybirliğiyle aldıklarını özellikle vurguladı.

12 CUMHURBAŞKANI
23 Mayıs 1949 tarihinde anayasanın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde şu ana kadar 12 cumhurbaşkanı görev aldı. Almanya’nın ilk Cumhurbaşkanı Theodor Heuss 1949-1959, Heinrich Lübcke 1959-1969, Gustav Heinemann 1969-1974, Walter Scheel 1974-1979, Karl Carstens 1979-1984, Richard von Weizsaecker 1984-1994, Roman Herzog 1994-1999, Johannes Rau 1999-2004, Horst Köhler 2004-2010, Christian Wulff 2010-2012, Joachim Gauck 2012-2017 yılları arasında görev yaptı. Frank-Walter Steinmeier de 12’nci cumhurbaşkanı olarak 12 Şubat 2017’de göreve geldi.

STEINMEIER 66 YAŞINDA
Frank-Walter Steinmeier 5 Ocak 1956 tarihinde Detmold’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Giessen’deki Justus-Liebig Üniversitesi’nde Politik Bilimler ve Hukuk öğrenim yaptı. 1986 yılından itibaren aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında doktorasını yaparken Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığında çalışmaya başladı. 1993-1998 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Gerhard Schröder döneminde Eyalet Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı. 1998 yılında Gerhard Schröder Almanya’nın Başbakanı olunca, Steinmeier önce Bonn’da sonra da Berlin’de Başbakanlık Dairesi Başkanlığını üstlendi. Kısa bir süre önce görevi bırakan Angela Merkel kabinesinde 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 12 Şubat 2017 tarihinde de Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı seçilerek göreve başladı.

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