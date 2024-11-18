‘Birlik Cemi’nde gönüller birlendi, lokmalar paylaşıldı

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YOĞUN bir katılımla gerçekleşen etkinlikte rızalık alındı, semah dönüldü, 12 hizmet yerine getirildi ve birlik mesajları vurgulandı. ‘Birlik Cem’ini post dedesi Zeynel Aslan yürütürken, Coburg AKM Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Hasan Gökyıldız ve Zakir İbrahim Yıldız da post dedesinin yanında yer aldı. ‘Birlik Cemi’nin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Coburg AKM Onursal Başkanı Nurettin Aydın, Alevilik inancının özünde insan sevgisi bulunduğuna dikkati çekerek, bu inanca yönelik ön yargıların yok edilmesi gerektiğini belirtti. Aydın, “Aleviler her zaman mazlumun yanında olmuş, ezenlere ve sömürenlere karşı durmuştur. Aydınlıktan yana olan Alevilere iftira atanlar, karanlıkta kalmış Orta Çağ zihniyetindekilerdir. Ancak bizim yaktığımız mumlar çevremize ışık saçmaya devam edecek” dedi.

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ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Birlik Cemi’nin post dedesi Zeynel Aslan, Aleviliğin temel unsurlarının insan sevgisi, çağdaşlık, dürüstlük ve paylaşımcılık olduğuna vurgu yaptı. Aleviliğin ilim ve bilime değer verdiğini, barış ve sevgiyle özdeşleştiğini ifade eden Aslan, doğaya saygılı bir yaşam anlayışını öne çıkardıklarını belirtti. Anne ve babalara seslenen Aslan, “Çocuklarımızın geleceğini korumak için onlarla yakından ilgilenmeliyiz. Onlara iyi bir eğitim ve gelecek sağlayarak hayırlı evlatlar yetiştirebiliriz. Çocuklarımız, bizim geleceğimizdir” dedi.

12 hizmet sahiplerinin kemerbestlerinin bağlandığı ‘Birlik Cemi’nde, kurban kesen Aydın, Karabulut ve Kelleci ailelerine teşekkür etti. Zakir İbrahim Yıldız’ın söylediği deyişlere eşlik edilerek dualar okundu. Duaların ardından Coburg AKM üyelerinin hazırladığı lokmalar dağıtıldı. Birlik Cemi’nde gönüller birlendi, paylaşım ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi.