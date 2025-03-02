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‘Birleşmiş bir Avrupa, her zamankinden daha önemli’

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#HOLLANDA#UKRAYNA#AVRUPA
‘Birleşmiş bir Avrupa, her zamankinden daha önemli’
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 23:16

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İngiltere’nin ev sahipliğinde Londra’da düzenlenen Ukrayna konulu toplantının ardından “Birleşmiş bir Avrupa şimdi her zamankinden daha önemli” dedi.

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​​​​​​​Schoof, X hesabından yaptığı paylaşımında, “Güvenli bir Ukrayna tüm Avrupa’nın ve dolayısıyla Hollanda’nın da çıkarınadır. Kıtamızdaki güvenliği sağlamada daha büyük bir rol üstlenmeliyiz” ifadesini kullandı. Paylaşımında “Birleşmiş bir Avrupa şimdi her zamankinden daha önemli” vurgusu yapan Schoof, toplantıda öne çıkan üç konuya dikkati çekti.

İlk olarak, Avrupa kıtasındaki güvenliğin sağlanması için Ukrayna’ya kesintisiz destek sağlanması gerektiğini belirten Schoof, böylece Ukrayna’nın müzakerelerde mümkün olan en güçlü konumda olacağını ve kalıcı barışın sağlanabileceğini vurguladı. Schoof ikinci olarak, kıtayı Ukrayna dahil olmak üzere korumak ve Rusya’nın olası saldırganlığını caydırmak için güçlü güvenlik garantilerini içeren bir Avrupa planının gerekliliğini vurguladı. Hollanda Başbakanı son olarak, Avrupa’nın özellikle savunma alanını güçlendirerek kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ve bu konuda güçlü transatlantik ilişkilerin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

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‘BUNU BİRLİKTE YAPMALIYIZ’
Schoof, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın daveti üzerine AB içinden ve dışından mevkidaşlarıyla bir araya geldiği toplantı hakkında, “Bunu birlikte yapmalıyız. Önümüzdeki perşembe günü Brüksel’de olağanüstü Avrupa Konseyi’nde görüşmelere devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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#HOLLANDA#UKRAYNA#AVRUPA

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