‘Birleşme’nin üzerinden 31 yıl geçti

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İKİNCİ Dünya Savaşı’nı kaybeden Almanya, işgal kuvvetleri ABD, Fransa, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından dörde bölündü. Daha sonra ABD, Fransa ve İngiltere’nin kendi yönetim birimlerini birleştirmesi sonucu 1949’da Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya), doğuda da SSCB’nin etkisi altında bulunan ve sosyalist sisteme sahip Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) kuruldu. Doğu Alman yönetimi, halkın Batı Almanya’ya gitmelerini engellemek amacıyla 1961’de daha sonra ‘Utanç Duvarı’ olarak anılacak Berlin Duvarı’nı inşa etti. SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un 1980’li yıllarda açıklık ve yeniden yapılanma politikasıyla Doğu Almanya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin yer aldığı Doğu Bloku ülkelerinde reform süreci başladı. Doğu Almanya’da halkın rejime karşı sokağa çıkması sonucunda 1989’da ‘Utanç Duvarı’ yıkıldı ve iki Almanya 3 Ekim 1990’da resmen birleşti.