Birleşmenin 30. yaşında Merkel’den çağrı: Cesur olun

TÖRENDE Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Başbakan Angela Merkel, hayatta olan eski cumhurbaşkanları Horst Köhler, Christian Wulf ve Joachim Gauck ile birlikte bazı eyaletlerin başbakanları yer aldı. 2 bin kapasiteli salonda yapılan törene koronavirüs nedeniyle yaklaşık 230 kişi katıldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle salondaki her dört sandalyeden üçü boş tutuldu. Ülkenin üst düzey yöneticilerin yer aldığı törenin güvenliğini 2 bin 500’den fazla polis sağladı. ‘BİRBİRİMİZİ DİNLEYELİM’

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, birleşmeyi izleyen yıllarda bazı konuların ciddiye alınmadığını ve küçümsendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier doğu ile batı arasındaki sorunların ve eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek “Bazı sorunları küçümsedik. Ve bu sorunlar nesilden nesle aktarıldı. Bu sorunların çözümüne kadar ve gelecekteki fırsatların doğuda veya batıya bağlı olmadığını başarana kadar durmamalıyız. Evet bugün gelmiş geçmiş en iyi Almanya’da yaşıyoruz. Ancak aramızdaki eşitsizliği de yok etmeliyiz. Var olan şikayetleri ortadan kaldıralım. Her şeyden önce birbirimizi dinleyelim. İster doğuda, ister batıda, ister güneyde, ister kuzeyde olalım birbirimizi tanıyalım ve birbirimizden bir şeyler öğrenelim” dedi. Pandemiyle birlikte dünyanın güvensiz bir hal aldığının altını çizen Cumhurbaşkanı, cesaretli olunması çağrısında bulundu. ‘GÜÇLÜ VE SORUMLU OLUDUĞUMUZU GÖSTERDİK’

Cumhurbaşkanı, salgın döneminde yapılan eylemlere ve toplum içinde çıkan bazı farklı seslere atfen uyarılarda da bulundu. Cumhurbaşkanı, sosyal bir bölünme ve siyasete karşı artan güvensizlik konusunda halkı uyardı. Cumhurbaşkanı “Ülkemiz bu korona döneminde bir arada durduğumuzu, güçlü olduğumuzu ve sorumlu hareket ettiğimizi gösteriyor” dedi. Başbakan Angela Merkel, konuşmasında en çok cesarete vurgu yaptı. Almanlara cesur olmaları çağrısında bulunan Merkel “Bugün cesur olmamız gerektiğini biliyoruz. Pandemiye karşı yeni bir çığır açmak için cesur olmalıyız. Doğu ile batı arasındaki farkı kaldırmak için birlik ve beraberlik içinde cesurca çalışmalıyız. Demokratik Almanya’da cesur insanlar 1989 yılındaki barışçıl devrimi başlattı. Batı Almanya’da da cesur insanlar olduğu için birleşme yoluna girildi. Almanya’nın dostları da Almanya’ya birleşme konusunda güvenecek kadar cesurdular” dedi. Steinmeier ve Merkel, resmi törenler öncesi Potsdam kentindeki kilisede düzenlenen dini törene de birlikte katıldılar. Devletin üst düzey yetkilileri koronavirüs nedeniyle birbirlerine mesafeli durdular. Sosyal mesafe kuralına özen gösterdiler.

AŞIRI SAĞCILR YÜREMEK İSTEDİ

Birçok kentte gösteri düzenledi. Berlin’de yürümek isteyen aşırı sağcılara karşı barikat kuran gruplar, yürüyüşün gerçekleşmesine izin vermedi. Konstanz kentinde koronavirüs önlemlerini bahane eden aşırı sağcı grupların insan zinciri de oluşturdular. Ancak bekledikleri ilgiyi göremediler. Berlin’de akşam saatlerinde yürüyüş yapmak için toplanan ‘Üçüncü Yol’ isimli aşırı sağcı parti üyeleri ve sempatizanlarının önüne demokrat güçler dikildi. Yürüyüş güzergahında barikat kurulması üzerine aşırı sağcılar gövde gösterisi yapamadan dağılmak zorunda kaldılar. Yine Berlin’de kentin merkezinde bulunan Brandenburg Kapısı’nda toplanan yaklaşık 300 kişi, korona salgınına yönelik alınan önlemleri protesto ettiler.