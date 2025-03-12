Birleşik Suriye için önemli bir adım

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sosyal medya platformu X’ten Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Barışçıl bir Suriye’nin ancak tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olması ve güven içinde yaşaması halinde mümkün olacağını belirten Baerbock, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunun birleşik bir Suriye ve tüm halk gruplarının siyasi katılımı yönünde çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. “ABD’li ortakların katkıda bulunduğu bu siyasi anlaşmanın Kürtlerin siyasi geçiş sürecine entegrasyonuna ve Suriye’nin birleşmesine yönelik olumlu bir adım olduğu” değerlendirilen açıklamada, Fransa’nın Suriye yönetimi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki diyaloğu sağlama çabalarını sürdüreceği ifade edildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun Suriyeliler için daha fazla istikrar ve daha iyi gelecek yolunu açabileceğini vurguladı.