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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters
Haber Giriş: 10.02.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Birleşik Krallık’ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı

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Birleşik Krallık’ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı
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Birleşik Krallık’ta sıfırın altında 16.7 dereceyle 2010’dan bu yana en düşük gece sıcaklığının kaydedildiği bildirildi.

METEOROLOJİ kurumunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İskoçya’daki Altnaharra bölgesinde gece saatlerinde sıfırın altında 16.7 derecenin ölçüldüğü ve bunun son 10 yılın en düşük gece sıcaklığı olarak kayda geçtiği belirtildi. Öte yandan İngiltere’nin özellikle kuzeydoğusunu 3 gündür etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle birçok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşılama merkezi geçici olarak kapatıldı. Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği başkent Londra’da, süs havuzlarının donduğu görüldü.

Birleşik Krallık’ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı

 

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