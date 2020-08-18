Birleşik Krallık’ta Mart 2021’de nüfus sayımı var!

10 yılda bir gerçekleştirilen sayım, bu yıl ilk kez internet üzerinden doldurulacak formlarla yapılacak. Sayımdan sorumlu kuruluş Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), çoğu haneye kişiye özel kodlar bulunan mektuplar yollayacak ve bu kodlarla www.census.gov.uk internet adresinde erişilebilecek formlar doldurulacak.

Formları internetten doldurmayan hane veya kişilerinse, 30 bin gönüllünün 21 Mart’ta yapması planlanan ev ziyaretleriyle formlarını doldurması sağlanacak.

Sayımı yapacak olan ONS yetkililileri, “Herkesin sayıldığınsan emin olmak için elimizden geleni yapacağız. Ama hiçbir sayım mükemmel değildir. Ancak biz atlanan kişi sayısının az olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.





TÜRK VEYA KIBRISLI TÜRK YAZILABİLECEK

Dil sorunu olanlar içinse, formun aralarında Türkçenin de bulunduğu 49 dildeki çeviri broşürleri hazırlanıyor. Bu broşürlerde, formdaki soruların çevirileri bulunuyor ve İngilizce bilmeyenlerden bu formlardaki çevirilere bakarak, asıl formdaki soruları yanıtlamaları isteniyor. Formda, katılımcılara din, cinsel yönelim, etnik köken gibi sorular da soruluyor, ancak bu soruları yanıtlamak gönüllülük esasına dayalı. Yeni formlarda, ayrı bir Türk seçeneği bulunmuyor, ancak ‘Any other white background’ (Herhangi bir beyaz ırk) seçeneğine gidilip, “Turkish-Türk veya Turkish Cypriot-Kıbrıslı Türk’ yazılabiliyor.

İngiltere ve Galler’deki nüfus sayımları, 1801’den bu yana 10 yılda bir yapılıyor. Nüfus sayımına özellikle hizmet planlamasında büyük ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor ve herkesten katılmaları talep ediliyor. Son sayımın yapıldığı 2011’de Birleşik Krallık’ın nüfusu 63.4 milyona ulaşmıştı.