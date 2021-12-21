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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’ başvuruları başlıyor

#T.C Londra Başkonsolosluğu Ve Londra Yunus Emre Enstitüsü#‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’#AVRUPADAN HABERLER
‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’ başvuruları başlıyor

T.C Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle yapılan ‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’nin dördüncüsü 21 Şubat- 21 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

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Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında: “Serginin amacı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun amatör ve profesyonel sanatçılarına eserlerini sergileme fırsatı sunmak, ağ oluşturmalarına katkı sağlamak ve daha geniş kitleler tarafınan bilinmelerine vesile olmaktır. Seçilen eserler yeelondon.org.uk sitesi üzerinden sergilenecektir” ifadeleri yer aldı. Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

TARİHLER:
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022
Seçilen Eserlerin Açıklanması: 8 Şubat 2022
Sergi süresi: 21 Şubat- 21 Mart 2022

‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’ başvuruları başlıyor

‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’ başvuruları başlıyor
‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’ başvuruları başlıyor

 

 

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#T.C Londra Başkonsolosluğu Ve Londra Yunus Emre Enstitüsü#‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’#AVRUPADAN HABERLER

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