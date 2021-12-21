‘Birleşik Krallık Türk Toplumu Sanat Sergisi’ başvuruları başlıyor

Haberin Devamı

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında: “Serginin amacı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun amatör ve profesyonel sanatçılarına eserlerini sergileme fırsatı sunmak, ağ oluşturmalarına katkı sağlamak ve daha geniş kitleler tarafınan bilinmelerine vesile olmaktır. Seçilen eserler yeelondon.org.uk sitesi üzerinden sergilenecektir” ifadeleri yer aldı. Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

TARİHLER:

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022

Seçilen Eserlerin Açıklanması: 8 Şubat 2022

Sergi süresi: 21 Şubat- 21 Mart 2022