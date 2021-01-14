VİRÜSÜN yeni türünün Almanya’daki mevcut durumu hakkında kesin bir şey söylemenin şu anda mümkün olmadığını belirten Prof: Wieler, şunları söyledi: “Eğer Almanya’da da kök salarsa, vaka sayısı çok hızlı patlar, durum daha da kötüleşir. Vaka sayısını düşürmek için sosyal temasın çok daha fazla azalması gerekir. Birkaç ay daha sabredin. Bu yılın sonunda bu salgını kontrol altına alacağız. FFP2 maskelerinin doğru kullanılması halinde virüsün bulaşması yüzde 97 oranında önlenebilir. Önlemlerin sonuçlarını gelecek hafta çok daha iyi görebiliriz. Ancak yoğun bakımdaki hasta sayısındaki azalmayı iyi bir haber olarak değerlendirebiliriz.”

MERKEL ENDİŞELİ

Virüsün yeni mutasyonu Başbakan Angela Merkel’i de çok endişelendiriyor. Merkel’in 25 Ocak’ta planlanan eyalet başbakanlarıyla korona zirvesini acilen öne çekmek istediği bildirildi. Başbakanlığın bu yönde eyalet başbakanlarına pazar ya da pazartesi günü kriz zirvesi yapmak, önlemlerin süresini uzatmak ve daha da sertleştirmek için baskı uyguladığı kaydedildi. Okullarda öğrencilerin virüsü yaydığının artık bilindiği, bu nedenle okullarda derslerin dönüşümlü yapılması ve sınıfların yarı yarıya azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Koronavirüsten ölenlerin sayısının 42 bine ulaştığı Almanya’da 25 bininin son 6 hafta içinde öldüğü açıklandı. Mart ayında koronavirüsten ölenlerin sayısının yüzde 30 olduğuna, son 6 haftada bu oranın yüzde 60’a çıktığına dikkat çekildi. Koronavirüsten en çok ölenlerde Bavyera’da Tirschenreuth, Saksonya’da Görlitz, Ostersgebirge bölgesi, Meissen kenti başı çekiyor.

EKONOMİDE DERİN KRİZ

Koronavirüs Alman ekonomisini de derin vurdu. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre gayrisafi milli hasıla geçen yıla kıyasla yüzde 5 düştü. Belediyelerin giderleri geçen yıldan 158.2 milyar euro daha fazla oldu. Açık yüzde 4.8’e yükseldi. Devletin vergi gelirleri de bir yıl öncesine kıyasla yüzde 8 azaldı. Almanya’nın ihracatı yüzde 9.9 oranında düştü. Özel tüketim yüzde 6 geriledi.