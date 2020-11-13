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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 13.11.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

‘Birinci sınıf Alman yok’ dedi parti kurdu

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‘Birinci sınıf Alman yok’ dedi parti kurdu
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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) ayrılan 80 yaşındaki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer parti kurdu.

‘Birinci sınıf Alman yok’ dedi parti kurduTODENHÖFER, partisini kurduğunu açıkladıktan sonra ilk etkinliğini başkent Berlin’de Brandenburger Kapısı’nın önünde düzenledi. Alman partilerini ve siyasetçileri eleştiren Todenhöfer, “Yalan ve şiddet Alman politikasının kullandığı normal araçlar oldu” dedi. Todenhöfer, Almanya’nın uluslararası misyonlara asker göndermesine karşı çıkarak bu misyonlara asker gönderilerek ABD’nin dünya gücü olması yönündeki çıkarlarına hizmet edildiğini söyledi. Ülkede, göçmenler ile doğuştan Almanlar arasındaki ayrımı sonlandırmak istediğini belirten Todenhöfer, “Hepimiz aynı haklara sahip Almanlarız. Birinci ve ikinci sınıf Almanlar yok” değerlendirmesinde bulundu. Todenhöfer, ırkçılıkla daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.
Alman hükümetinin güvenilirliğini kaybettiğini belirten Todenhöfer, kurdukları partiye ‘Team Todenhöfer’ (Todenhöfer Takımı) ismini verdiklerini ve partisinin gelecek yıl genel seçimlere katılacağını kaydetti. 1972-1990 yıllarında CDU milletvekilliği yapan, daha sonra gazeteci olarak da çalışan Todenhöfer’in Orta Doğu ile ilgili çok sayıda kitabı bulunuyor.

‘Birinci sınıf Alman yok’ dedi parti kurdu

 

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