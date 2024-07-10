Birinci nesil unutulmadı

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ETKİNLİKTE konuşan Hayat Gündüz Bakım Evi’nin sahibi Mühibe Gürdoğan, şunları söyledi: “24 yıl boyunca hemşire olarak devlette çalışırken, yaşlı Türk vatandaşlarımızın hastanelerde ve huzurevlerinde karşılaştıkları zorluklara tanık oldum. Almancaları yeterli olmayan ve sağlık konusunda sosyal haklarını tam bilmeyen bu değerli insanlarımıza, ana dillerinde hizmet vermenin önemini fark ettim ve 11 yıl önce Hayat Bakım Evi’ni kurdum. Şimdi, 365 gün boyunca 40 personelimizle, gündüzleri evlerinden alıp akşam geri götürdüğümüz yaşlılarımıza hizmet veriyoruz.”

Mühibe Gürdoğan

Latif Çelik

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‘AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURDUK’

Etkinliğe katılan Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Latif Çelik ise şöyle konuştu: “60-63 yılda, kendi gazetelerimiz, iş insanlarımız, öğretmenlerimiz, doktorlarımız, politikacılarımız, akademisyenlerimiz, din görevlilerimiz ve kendi bakım evlerimizle, Almanya’da bir topluluk oluşturduk. Alman dostlarımızla kültürel tarihimizin derinliklerinden getirdiğimiz tarihsel birliktelikle, Almanya’da kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu gösterdik. UEFA futbol maçlarında Alman ve Türk bayraklarının yan yana dalgalanması da bu ülkenin bir parçası olduğumuzu gösterdi. Toplumun morali bozulmadan iki toplumun bir arada yaşayabileceği bilinmelidir. Yaz eğlencesine katılan tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, güzel günler diliyorum.”

Programın sonunda, mahalli sanatçı solist Hakkı ve oğlu İbo, çaldıkları müziklerle yaşlılarımız ve davetlileri geç saatlere kadar eğlendirdi.