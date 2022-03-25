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‘Birinci kuşak ikinci kuşaktan daha başarılı’

#Selçuk Şirin#AVRUPADAN HABERLER#Regenbogen Kitapevi
‘Birinci kuşak ikinci kuşaktan daha başarılı’

Bir ziyaret kapsamında Berlin’e gelen Prof. Dr. Selçuk Şirin, Kreuzberg’deki Regenbogen Kitapevi’nde okurlarıyla buluştu, kitap imzaladı. New York Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veren Prof. Dr. Şirin, eğitimin yanı sıra göç konularında da araştırmalarıyla biliniyor. Bir dönem Berlin’de kurulan Bahçeşehir Üniversitesi’nde 3 ay ders veren Prof. Dr. Şirin, göçün 60’ıncı yılında kuşaklar arasındaki başarı farkının nedenlerini anlattı:

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‘Birinci kuşak ikinci kuşaktan daha başarılı’
“AMERİKA’da göç çalışmaları yürütüyorum. Dünyada kuşaklar arası farklılıklar üzerine meta-analiz yapıyorum. Yani başkalarının yaptıkları çalışmaların istatistiki karşılaştırması ve özeti. Bizim yaptığımız araştırmaların temelinde yatan basit bir kurumsal çerçeve var; Birinci kuşak ikinci kuşağa göre eğitimde, sağlıkta daha başarılı oldu. Bunun sebebi tam açıklanamıyor. Peki nedeni ne olabilir? Birinci kuşağın dilini, kültürünü bilmediği bir toplumda ikinci kuşağa göre daha başarılı olması paradoks bir durum. Aslında tersi olmalı. Onu araştırırken Almanya’daki Türklerle ilgili verilere de bakma fırsatım oldu.”
‘Birinci kuşak ikinci kuşaktan daha başarılı’
‘KÖKLERE BAĞLILIK ARTIYOR’
“Almanya’daki Türkler yetişkin yaşta bu ülkeye göç ettikleri için eğitim alanında kuşaklar arası bire bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Ancak Almanya’da da durum farklı değil. İlk kuşak, ikinci kuşağa göre daha başarılı. Eğitimde ölçmek zor çünkü yetişkin olarak geldiler. Avrupa’nın çoğu yerinde de öyle. Pek çok sebebi var ama önemli sebebi ayrımcılık. İlk kuşak dil de bilmemesi nedeniyle uğradığı ayrımcılığın farkında değil veya geldiği ülkeden ayrımcılığa karşı koruyucu kalkanla geliyor. Ama orada doğan bir çocuk uğradığı ayrımcılığı hemen fark ediyor. Babası fark etmiyor ama o fark ediyor. Ayrımcılığın yüksek olduğu yerlerde insanların kendi köklerine bağlılığı artıyor. Reddedilen kimliğine daha çok bağlanıyorsun. Müslüman olduğun için ayrımcılığa uğruyorsan, Müslüman kimliğinle daha çok ortaya çıkıyorsun. İşte kuşaklar arasındaki tersine başarı farkının nedenlerinden biri bu.”
‘Birinci kuşak ikinci kuşaktan daha başarılı’

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#Selçuk Şirin#AVRUPADAN HABERLER#Regenbogen Kitapevi

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