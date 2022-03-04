Biri itfaiye, diğeri askeri aracından karvan yaptı, Türkiye’de ilgi odağı oldu

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ALMANYA’da ortopedi teknikeri Ursula Hilfenhaus ile Alman fizyoterepist Heidi Terffenstad (56) ile eşi Willi Jung (55) geçen karavan tatilinde tanıştı. Birlikte Türkiye’de tatil planı yapan karavancılar 1 Kasım’da Alman’dan yola çıkıp Romanya’nın başkenti Bükreş’te buluştu. Bulgaristan ve Yunanistan’ı geçerek 23 Kasım’da Edirne’ye giriş yapan karavancılar, araçlarının görünümüyle dikkati çekti.

İTFAİYE VE ASKERİ ARAÇTAN KARAVAN

Frankfurt yakınında oturduğu evi kiraya verip itfaiye aracından dönüştürdüğü 30 yıllık karavanıyla yolculuk yapan Ursula Hilfenhaus ile İsviçre’den aldığı 50 yıllık askeri araçtan çevirdiği karavanıyla Heidi Terffenstad Türkiye’yi gezen karavancılar Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli’nin ardından Antalya’ya geldi. Demre’de tatillerini bir arada geçiren karavancılar, araçlarının görünümüyle ilgi odağı oldu.

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‘GELECEK YIL TEKRAR GELECEĞİZ’

Hilfenhaus, Kumluca’da sahiplendiği ve Sam adını verdiği sokak köpeğini, Almanya’ya götüreceğini söyledi. Seyahatleri hakkında bilgi veren Hilfenhaus, “Karavanla ilk kez Türkiye’ye geldim. Arkadaşlarım da ilk kez geliyor. Arkadaşlarım Türk insanını tanıdı. Türkiye’de daha uzun kalabilmek için bir yıllık oturum aldık. Pamukkale’yi, Alanya Kalesi, Side, Aspendos, Termesos, Güver Uçurumu, Phaselis, Olimpos, Yanartaş’ı gezdik. 7 hafta Kumluca’ya bağlı Mavikent mahallesi sahilinde kaldık. Demre’de Myra Antik Kenti’ni gezdik. Sahilleri geze geze haziran ayına kadar Türkiye’de kalacağız. Gelecek yıl tekrar geleceğiz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’YE HAYRAN KALDI’

Treffenstad ise ilk kez gezdiği Türkiye’ye hayran kaldığını söyledi. Türk insanının misafirperverliğine çok şaşırdığını anlatan Treffenstad, “Hiç tanımadığımız insanlar evine yemeğe davet etti. Birçok insanın Almanya’da akrabası, tanıdığı var. Özelilkle sahil kesiminde insanlar İngilizce veya Almanca biliyor. Dil sorumunuz olmadı. Gezimiz boyunca birçok Alman, Belçikalı, Fransız ve Avusturyalı karavancı ile tanıştık” dedi.