‘Biri durup yardım edebilirdi’

LONDRA İktisadi ve Siyasi Bilimler mezunu Azra Kemal (24), perşembe sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Sevenoaks ve Tonbridge köprüsü üzerinde aracıyla kaza yaptı. Bir anda alev alan otomobilden çıkan Azra Kemal, o sırada panikleyerek yolun karşısına geçmek istedi ancak 12 metrelik köprüden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Azra’nın annesi 56 yaşındaki Nevres Kemal, Daily Mail gazetesine konuştu. Azra’nın tek çocuğu olduğunu belirten anne Nevres Kemal, şunları söyledi: “Gerçekten aldığım nefesti. Yaşama nedenimdi. Tamamen şoke oldum. Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Kızımın her ülkeden arkadaşları vardı. Çok fedakâr, vefalı ve neşeli biriydi. O gece saat 02.00 gibi beni aradı ve eve geleceğini söyledi. Polislerin verdiği bilgiye göre arkadaşlarıyla otobanda gidiyorlarmış. Araçta bir sorun varmış ve bir anda duman çıkartmaya başlamış. Kaza olduktan sonra araçtan çıkıp uzaklaşmışlar. Sonra da patlama olmuş.”



‘ARADA BETON YOKMUŞ’

“Yoldan geçenleri durdurmaya çalışmışlar. Sonra da yolun orta kısmına geçmişler. Bariyerleri tırmanmış ve arada beton olduğunu düşündüğü için atlamış. Ancak onun düşündüğü gibi ortada beton yokmuş. Tamamen karanlık olduğu için bunu fark edememiş Azra ve 12 metreden aşağıya düşmüş. Düştüğünde de hâlâ yaşıyormuş. Yanındaki arkadaşı hemen aşağıya inmiş ancak görememiş. Yoldan geçen bir hemşire kazayı görünce ambulans çağırmış. Kaza 02.34’te olmuş, kızım 03.20’de can vermiş. Son sözleri ise ‘Lütfen ölmeme izin vermeyin’ olmuş. Belki yoldan geçenler durmuş olsaydı farklı olabilirdi. Bir araç durup yardım edebilirdi. İki polis memuru perşembe sabahı saat 10.00 gibi kapıya geldi. O an anladım. Önce kızımın adını sonra da öldüğünü söylediler.”