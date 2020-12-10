Biri Arap diğeri Türk, iki aileye kara para baskını

BERLİN Savcılığı’nın kara parayla satın alınan emlaklara yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde baskınların düzenlendiği öğrenildi. Baskınlarda, haklarında yakalama emri bulunan üç kişinin yakalandığı belirtildi. Berlin Savcılığı sözcüsü, 27 arama ve üç yakalama emri çıkarıldığını belirtirken, baskınların sadece Berlin ile sınırlı olmadığını, Hamburg’da da aramaların yapıldığını kaydetti. Baskınlarda özel tim mensuplarıyla birlikte 500 kadar polisin görev aldığı bildirildi. Berlin Savcılığı, bir süredir mafya bağlantılı kişilerin kara parayla emlak satın aldığından şüphelenmiş ve soruşturma başlatmıştı.