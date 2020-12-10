Biri Arap diğeri Türk, iki aileye kara para baskını
Almanya’nın başkenti Berlin’de polis ve özel tim, biri Arap diğeri Türkiye kökenli iki büyük aileye ait onlarca adrese baskın düzenledi.
BERLİN Savcılığı’nın kara parayla satın alınan emlaklara yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde baskınların düzenlendiği öğrenildi. Baskınlarda, haklarında yakalama emri bulunan üç kişinin yakalandığı belirtildi. Berlin Savcılığı sözcüsü, 27 arama ve üç yakalama emri çıkarıldığını belirtirken, baskınların sadece Berlin ile sınırlı olmadığını, Hamburg’da da aramaların yapıldığını kaydetti. Baskınlarda özel tim mensuplarıyla birlikte 500 kadar polisin görev aldığı bildirildi. Berlin Savcılığı, bir süredir mafya bağlantılı kişilerin kara parayla emlak satın aldığından şüphelenmiş ve soruşturma başlatmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle