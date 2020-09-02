Biri aradı, ‘Nilüfer Kandil’de’ dedi...

ELİNDE ‘PKK bir virüstür’ yazılı pankartta Başbakan Angela Merkel’in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sırasında kabine üyelerine sesini duyurmaya çalışan Maide T., 12 Kasım 2019’dan beri dönmeyen kızına kavuşmak istediğini söyledi: “Alman yetkililerle görüştüm. Kızımın geri getirilmesini istedim. Yetkililere ‘Kızım terör örgütü saflarına katıldı’ dedim. Onlar ise bana ‘Kızın yetişkin, biz bir şey yapamayız’ dediler. Kızımın PKK’ya katılmasına yetkililer sesiz kaldı. Oysa burada söz konusu olan terör örgütü. Terör örgütüne kim katılırsa katılsın devletin görevi bunun önüne geçmektir. DEAŞ’a katılanlara o dönemde devlet müdahale etti. Neden PKK için de aynı tavrı almıyorlar. İkisi de terör örgütü. Bu tutumlarından dolayı hükümet ve İçişleri Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü onlar terör örgütüne insanların katılmasına göz yumuyorlar. Diyarbakır annelerinin de çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için başlattıkları eylemin birinci yıl dönümü. Annelerin acısı aynı. Umarım ikinci yıl olmadan hepsi evlatlarına kavuşur.”





‘BENİ TEHDİT ETTİLER’

“Kızımı geri almak için başlattığım bu eylemden sonra sayısız tehdit aldım. PKK’ya yakın olan dernekte Zozan adlı bir kadınla görüştüm. Bana ‘Sesin çok çıkıyor. Eğer senin yüzünden arkadaşlarımız zarar görürse bu senin için iyi olmaz’ dedi. Kızını terör örgütünden kurtarmaya çalışan bir anneyi tehdit etmek de nedir. Ben kızımı alana kadar sesim yükselteceğim. Bir kişi kızımın amcasını arayıp Nilüfer’in Kandil’de olduğunu söyledi. 12 Kasım’da evden ayrılan kızım PKK’ya saflarına götürüldü. Benim kızımın şimdi Kandil’de olduğu söyleniyor.”