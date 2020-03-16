Bireysel silahlanma korkutuyor

SİLAH ruhsatı veren kurumun rakamlarına göre aynı süre içinde 33 bin 191 silah da kayboldu. Silahların nerede olduğu ise bilinmiyor. Bir önceki yıl kaybolan silah sayısı 6 bin 500 olarak açıklanmıştı. 19 Şubat’ta Hanau kentinde ırkçı saldırganın ruhsatlı silahla aralarında dört Türkiye kökenlinin de bulunduğu 9 yabancıyı öldürmesinden sonra silahlanma tartışması gündeme gelmişti.

CDU/CSU ve SPD’den oluşan koalisyon hükümeti, Aralık 2019’da silah edinme yasasının sertleştirilmesi yönünde hazırladığı tasarı mecliste kabul edilmişti. Yeni yasaya göre silah ruhsatı alabilmek için iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan temiz kâğıdı almak zorunlu. Yeni yasa her beş yılda bir ruhsat sahiplerinin neden silah bulundurduklarını ispatlamalarını da zorunlu kılıyor. Yasanın sertleşmesine öncülük yapan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Küçük silahların aşırı uç fikirlere sahip kişilerin eline geçmesini önlemek istiyoruz” demişti.