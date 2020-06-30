‘Bircan kayboldu’ deyip polise gitmişti... Karısını öldürüp nehre atmış...

IMST kasabasında yaşayan Bircan Dever Ünal, 25 Haziran Perşembe günü ortadan kayboldu. 33 yaşındaki Taylan Ünal, polise giderek iki yaşındaki oğlunun annesi Bircan’ın kaybolduğunu bildirmiş, polisle birlikte perşembe gününden cumartesi gününe kadar Bircan’ı arama çalışmalarına katılmıştı. Ancak gerçek cumartesi günü ortaya çıktı. Taylan Ünal, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Evinde gözaltına alındığı sırada ise Bircan’ın yakınları ve çevrede yaşayan Türkler tarafından linç edilmek istendi. Bunun üzerine polis, özel kuvvetlerin desteğiyle Taylan Ünal’ı evden çıkarıp gözaltına aldı.

EŞİNİN TELFONUNDAN MESAJ ATMIŞ

Zanlı, ilk sorgusunda cinayeti nasıl işlediğini ve cesedi nasıl ortadan kaldırdığını tüm detaylarıyla anlattı. Eşiyle kıskançlık nedeniyle kavga ettiğini iddia eden Taylan Ünal, önce boğazını sıktığını ardından da yastıkla boğduğunu söyledi. Daha sonra soğukkanlılıkla eşinin telefonundan hem yakınlarına hem de kendi cebine mesajlar gönderen Taylan Ünal, cinayete intihar süsü vermek istedi, bir mesajda ise eşinin, küçük oğlunu babasına emanet bıraktığını yazdı. Ardından Bircan’ın cansız bedenini otomobile koyup akıntısı yüksek olan Inn Nehri’ne attı. Nehirde botlar ve havadan helikopterle genç kadının cesedini bulmaya çalışan polis, dün öğleden sonra kötü hava şartları nedeniyle ara verdikleri arama çalışmalarına yarın devam edeceklerini açıkladı. KADINA ŞİDDETE KARŞI EYLEM

Bircan Dever Ünal’ın eşi tarafından öldürülmesi, Avusturya’da büyük tepkilere neden oldu. Ülkede şiddet karşıtı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları cinayeti ve kadına şiddeti kınayan açıklamalar yaptı. 3 Temmuz Cuma günü Insbrück kentinde kadına şiddeti kınama eylemi düzenlenecek. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılarda hem Bircan Dever Ünal cinayetini bir kez daha kınamak hem de kadına şiddetin son bulması için eyleme katılım çağrısı yapıldı.