'Çabalarımız yeterli değil, daha tutarlı davranmalıyız'

“BİR haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak. Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı ve çarşamba (yarın) gününden itibaren kapanmaya gidilmesi kararını destekliyoruz. Alınan bu kararların Federal Cumhuriyet tarihindeki en güçlü kısıtlamalarla karşı karşıya olacağız. Salgın nedeniyle Noel’i ve yeni yılı farkı kutlayabiliriz. Arkadaşlarımıza ve akrabalarımızı hediyelerle daha sonra da sevindirebiliriz. Şu an önemli olan sağlığımızı korumak ve hayat kurtarmaktır. Tatil döneminde temasın en aza indirilmesinin önemine dikkat etmeyiz. Salgın nedeniyle hızla artan yoğun bakım hasta sayısı ve sağlık sistemini çökertecek boyutlara ulaşmasına izin vermemeliyiz. Her gün on binlerce kişiye virüs bulaşıyor, yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Yoğun bakım ünitelerindeki ve huzurevlerindeki doktorlar ve hemşireler zaten sınırlarını aşmış bulunuyor. Salgınla mücadelede bugüne kadar çabalarımız yeterli değil, daha tutarlı davranmanız gerekiyor.”

‘HEPİMİZ İÇİN BİR SINAV’

Salgınla mücadelede halkın oynadığı rol çok önemli. Herkes kendisini ve çevresindekileri korumak için ek olarak ne yapabileceği sorusunu kendisine sormalı. Hedefimiz, yeni vaka sayılarını olabildiğince hızlı bir şekilde düşürmek. Bu, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde temaslarımızı ve karşılaşmalarımızı kökten sınırlarsak başarılı olabilir. Önümüzdeki günler hepimiz için bir sınav. Hep birlikte bu krizi atlatacağımıza inanıyorum. Bunu başarmak zorundayız ve başaracağız. Virüse karşı mücadelede çok önemli bir aşamaya girildi. Tıbbi bilgi ve tedavi seçenekleri birkaç ay öncesine göre çok daha gelişmiş durumda. Yüzlerce aşı merkezi kurulacak ve aşılar yılbaşından hemen sonra başlayacak. Eminim şu anda gösterdiğimiz sorumluluk, bir süre daha üstleneceğimiz yükler boşuna değildir. Özellikle risk altında olanları, çok sayıda hasta olanları ve yoğun bakım ünitelerinde yaşam mücadelesi verenleri düşünelim.”